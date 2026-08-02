В Челябинской области объявили режим беспилотной опасности.

ЧЕЛЯБИНСК, 2 авг - РИА Новости. Режим беспилотной опасности объявили в Челябинской области, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.

Рекомендуется остаться дома и не подходить к окнам или пройти в укрытие, отмечает пресс-центр.