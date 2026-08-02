Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Челябинской области объявили режим беспилотной опасности.
- Пресс-центр ГУМЧС России рекомендует жителям оставаться дома и не подходить к окнам или пройти в укрытие.
ЧЕЛЯБИНСК, 2 авг - РИА Новости. Режим беспилотной опасности объявили в Челябинской области, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.
"Беспилотная опасность объявлена на территории Челябинской области", - говорится в сообщении.
Рекомендуется остаться дома и не подходить к окнам или пройти в укрытие, отмечает пресс-центр.
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