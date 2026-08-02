Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Свердловской области ввели режим беспилотной опасности.
- Ответственные службы и ведомства принимают необходимые меры.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 авг – РИА Новости. Режим беспилотной опасности ввели в Свердловской области, сообщил губернатор региона Денис Паслер.
"В регионе объявлен режим беспилотной опасности", – написал Паслер в своем канале на платформе "Макс".
Отмечается, что ответственные службы и ведомства принимают необходимые меры.
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