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В поле возле Омска произошло возгорание после падения обломков БПЛА - РИА Новости, 02.08.2026
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16:56 02.08.2026
В поле возле Омска произошло возгорание после падения обломков БПЛА

В поле возле Омска произошло возгорание после падения обломков сбитого БПЛА

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В окрестностях Омска произошло возгорание в поле в результате падения обломков сбитого вражеского БПЛА.
  • Пострадавших нет, на месте работают пожарные.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Возгорание в поле в окрестностях Омска произошло в результате падения обломков сбитого вражеского БПЛА, работают пожарные, никто не пострадал, сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.
"В результате падения обломков вражеского БПЛА, сбитого ПВО Минобороны России, произошло возгорание в поле в окрестностях Омска. На месте работают пожарные. Пострадавших нет", - написал Хоценко в канале на платформе "Макс".
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Специальная военная операция на УкраинеОмскОмская областьВиталий ХоценкоМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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