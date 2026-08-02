В поле возле Омска произошло возгорание после падения обломков БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В окрестностях Омска произошло возгорание в поле в результате падения обломков сбитого вражеского БПЛА.
- Пострадавших нет, на месте работают пожарные.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Возгорание в поле в окрестностях Омска произошло в результате падения обломков сбитого вражеского БПЛА, работают пожарные, никто не пострадал, сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.
"В результате падения обломков вражеского БПЛА, сбитого ПВО Минобороны России, произошло возгорание в поле в окрестностях Омска. На месте работают пожарные. Пострадавших нет", - написал Хоценко в канале на платформе "Макс".
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