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В Омске отменили концерт в центре города из-за атаки ВСУ - РИА Новости, 02.08.2026
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16:03 02.08.2026 (обновлено: 16:39 02.08.2026)
В Омске отменили концерт в центре города из-за атаки ВСУ

Хоценко: ПВО отражает атаку ВСУ на Омскую область

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкУспенский кафедральный собор в Омске
Успенский кафедральный собор в Омске - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Успенский кафедральный собор в Омске. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силы ПВО отражают атаку ВСУ на Омскую область.
  • Вечерний концерт на Соборной площади в Омске отменен.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Силы ПВО отражают атаку ВСУ на Омскую область, вечерний концерт на Соборной площади в Омске отменен, сообщил губернатор Виталий Хоценко.
"Силы ПВО Минобороны России отражают атаку противника на наш регион. Принято решение об отмене вечернего концерта на Соборной площади", - написал Хоценко в канале на платформе "Макс".
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