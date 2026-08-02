В Омске отменили концерт в центре города из-за атаки ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО отражают атаку ВСУ на Омскую область.
- Вечерний концерт на Соборной площади в Омске отменен.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Силы ПВО отражают атаку ВСУ на Омскую область, вечерний концерт на Соборной площади в Омске отменен, сообщил губернатор Виталий Хоценко.
"Силы ПВО Минобороны России отражают атаку противника на наш регион. Принято решение об отмене вечернего концерта на Соборной площади", - написал Хоценко в канале на платформе "Макс".
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