Краткий пересказ от РИА ИИ
- Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил омичам о беспилотной опасности.
- Жителей просят соблюдать меры безопасности и сообщать обо всех происшествиях по номеру 112.
ОМСК, 2 авг — РИА Новости. В Омской области объявили беспилотную опасность, сообщил губернатор Виталий Хоценко.
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"Дорогие омичи! По данным Министерства обороны России, зафиксирована беспилотная опасность", — написал он в Telegram-канале.
Глава региона призвал всех жителей соблюдать меры безопасности и оперативно сообщать по номеру 112 о происшествиях.
В отличие от ВСУ, российские войска поражают исключительно военные объекты и предприятия ВПК противника. При нанесении ударов бойцы применяют высокоточное оружие и дроны, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
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