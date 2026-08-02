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В Омской области объявили беспилотную опасность - РИА Новости, 02.08.2026
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13:54 02.08.2026 (обновлено: 15:05 02.08.2026)
В Омской области объявили беспилотную опасность

Хоценко: в Омской области объявили беспилотную опасность

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкВойска ПВО
Войска ПВО - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил омичам о беспилотной опасности.
  • Жителей просят соблюдать меры безопасности и сообщать обо всех происшествиях по номеру 112.
ОМСК, 2 авг — РИА Новости. В Омской области объявили беспилотную опасность, сообщил губернатор Виталий Хоценко.
«
"Дорогие омичи! По данным Министерства обороны России, зафиксирована беспилотная опасность", — написал он в Telegram-канале.
Глава региона призвал всех жителей соблюдать меры безопасности и оперативно сообщать по номеру 112 о происшествиях.
В отличие от ВСУ, российские войска поражают исключительно военные объекты и предприятия ВПК противника. При нанесении ударов бойцы применяют высокоточное оружие и дроны, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
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