В трех аэропортах сняли ограничения на полеты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропортах «Внуково», «Домодедово» и Нижнего Новгорода сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
- Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и Нижнего Новгорода, сообщила Росавиация.
"Аэропорты "Внуково", "Домодедово", Нижнего Новгорода ("Чкалов"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.