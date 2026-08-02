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В Одессе мужчина открыл огонь по сотрудникам ТЦК, его квартиру штурмуют - РИА Новости, 02.08.2026
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21:24 02.08.2026 (обновлено: 22:52 02.08.2026)
В Одессе мужчина открыл огонь по сотрудникам ТЦК, его квартиру штурмуют

В Одессе мужчина открыл огонь по сотрудникам военкомата, его квартиру штурмуют

© Фото : Одесский горсоветСотрудник военкомата в Одессе
Сотрудник военкомата в Одессе - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© Фото : Одесский горсовет
Сотрудник военкомата в Одессе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Одессе мужчина открыл огонь по сотрудникам районного ТЦК, ранения получили четыре человека.
  • Силовики пытаются взять штурмом квартиру, где находится стрелявший.
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Мужчина в Одессе открыл огонь по сотрудникам военкомата, его квартиру штурмуют.
«

Одессе мужчина открыл огонь по сотрудникам ТЦК (Территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы. — Прим. ред.), его квартиру штурмуют", — говорится в публикации в Telegram-канале издания "Страна.ua".

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Мужчина выбежал из дома и начал стрелять из пистолета по сотрудникам Овидиопольского районного ТЦК, которые проводили мобилизацию.
Известно о четырех пострадавших. У 25-летнего сотрудника ТЦК огнестрельное ранение спины в области легких, его госпитализировали. Еще трое пострадавших самостоятельно обратились за медицинской помощью.
По предварительной информации, сейчас силовики пытаются взять штурмом квартиру, где находится стрелявший.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации. На этих записях представители ТЦК увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом украинцы призывного возраста всеми способами пытаются уклоняться от исполнения воинской обязанности: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
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