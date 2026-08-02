В Одессе мужчина открыл огонь по сотрудникам ТЦК, его квартиру штурмуют

Краткий пересказ от РИА ИИ В Одессе мужчина открыл огонь по сотрудникам районного ТЦК, ранения получили четыре человека.

Силовики пытаются взять штурмом квартиру, где находится стрелявший.

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Мужчина в Одессе открыл огонь по сотрудникам военкомата, его квартиру штурмуют.

« "В Одессе мужчина открыл огонь по сотрудникам ТЦК (Территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы. — Прим. ред.), его квартиру штурмуют", — говорится в публикации в Telegram-канале издания "Страна.ua".

Мужчина выбежал из дома и начал стрелять из пистолета по сотрудникам Овидиопольского районного ТЦК, которые проводили мобилизацию.

Известно о четырех пострадавших. У 25-летнего сотрудника ТЦК огнестрельное ранение спины в области легких, его госпитализировали. Еще трое пострадавших самостоятельно обратились за медицинской помощью.

По предварительной информации, сейчас силовики пытаются взять штурмом квартиру, где находится стрелявший.

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.