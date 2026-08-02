В Одессе мужчина открыл огонь по сотрудникам ТЦК, его квартиру штурмуют

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Одессе мужчина открыл огонь по сотрудникам районного ТЦК, ранения получили четыре человека.
- Силовики пытаются взять штурмом квартиру, где находится стрелявший.
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Мужчина в Одессе открыл огонь по сотрудникам военкомата, его квартиру штурмуют.
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Мужчина выбежал из дома и начал стрелять из пистолета по сотрудникам Овидиопольского районного ТЦК, которые проводили мобилизацию.
Известно о четырех пострадавших. У 25-летнего сотрудника ТЦК огнестрельное ранение спины в области легких, его госпитализировали. Еще трое пострадавших самостоятельно обратились за медицинской помощью.
По предварительной информации, сейчас силовики пытаются взять штурмом квартиру, где находится стрелявший.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации. На этих записях представители ТЦК увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом украинцы призывного возраста всеми способами пытаются уклоняться от исполнения воинской обязанности: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
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