КУРСК, 2 авг — РИА Новости. Детей в одесских школах еще в 2020 году принуждали говорить на украинском языке даже на переменах, рассказал РИА Новости бывший военнослужащий ВСУ Владимир Липко.

"Заставляли разговаривать на украинском языке на переменах, но в нашем классе, там, где мы учились (дочь Липко — ред.), 100% детей были русскоязычными", — сказал бывший военнослужащий.

Липко — уроженец Одессы, возглавлял одно из коммунальных предприятий города. После насильственной мобилизации в ВСУ решил перейти на сторону России. Он обратился за помощью к финской активистке Салли Райски и проекту "Украина пропадает без вести". Российская военная контрразведка провела спецоперацию по выводу Липко на территорию РФ, где он получил статус беженца, сообщили РИА Новости в силовых структурах.