Краткий пересказ от РИА ИИ
- В 2020 году в одесских школах детей принуждали говорить на украинском языке даже на переменах.
- К 2020 году в Одессе не осталось русскоязычных школ.
- В июне 2026 года Владимир Зеленский подписал закон, исключающий русский язык из перечня подлежащих защите.
КУРСК, 2 авг — РИА Новости. Детей в одесских школах еще в 2020 году принуждали говорить на украинском языке даже на переменах, рассказал РИА Новости бывший военнослужащий ВСУ Владимир Липко.
Он рассказал, что его дочь, которая пошла в первый класс в 2020 году, не могла учиться на русском языке, хотя он был для нее и для всего класса родным. Русскоязычных школ в Одессе к тому времени уже не осталось.
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"Заставляли разговаривать на украинском языке на переменах, но в нашем классе, там, где мы учились (дочь Липко — ред.), 100% детей были русскоязычными", — сказал бывший военнослужащий.
На Украине поэтапно искоренялось русскоязычное образование: к 2020 году не осталось ни одной школы с преподаванием на русском языке, а позже все русскоязычные школы перешли на украинский язык обучения. В июне 2026 года Владимир Зеленский подписал закон, исключающий русский язык из перечня подлежащих защите, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это решение "неонацизмом в действии".
Липко — уроженец Одессы, возглавлял одно из коммунальных предприятий города. После насильственной мобилизации в ВСУ решил перейти на сторону России. Он обратился за помощью к финской активистке Салли Райски и проекту "Украина пропадает без вести". Российская военная контрразведка провела спецоперацию по выводу Липко на территорию РФ, где он получил статус беженца, сообщили РИА Новости в силовых структурах.