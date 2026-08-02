ВСУ ударили по пяти муниципалитетам Белгородской области, есть пострадавшие

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ нанесли удары по пяти муниципалитетам Белгородской области.
- Пострадали два мирных жителя с осколочными ранениями, повреждения зафиксированы в поселках Разумное и Борисовка, а также в селах Зимовное, Глотово и Илек-Кошары.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. ВСУ нанесли удары по пяти муниципалитетам Белгородской области, пострадали два мирных жителя, сообщил оперативный штаб региона.
"ВСУ нанесли удары по пяти муниципалитетам. Пострадали два мирных жителя. В Белгородском округе в селе Ясные Зори дрон взорвался на предприятии. В Октябрьскую районную больницу доставлены мужчина и женщина с осколочными ранениями спины, рук и ног", - говорится в сообщении в канале оперштаба на платформе "Макс".
Уточняется, что повреждения зафиксированы в поселках Разумное и Борисовка, а также в селах Зимовное, Глотово и Илек-Кошары.
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