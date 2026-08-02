ВСУ обстреливают Энергодар и район расположения ЗАЭС ежедневно

"Так, 30 июля была попытка атаки по площадке сухого хранилища отработавшего ядерного топлива. Не сдетонировавший дрон был обнаружен в непосредственной близости от здания хранения транспортера - уникального транспортного средства, предназначенного для перемещения контейнеров с отработавшим топливом", - добавил Лихачев.