ВСУ обстреливают Энергодар и район расположения ЗАЭС ежедневно

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Обстрелы Энергодара и района расположения Запорожской АЭС продолжаются ежедневно, заявил гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.
- По словам Лихачева, за прошедшую неделю обстановка вокруг Запорожской АЭС и в Энергодаре не стала менее напряженной.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Обстрелы ВСУ Энергодара и района расположения Запорожской АЭС продолжаются ежедневно, заявил гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"За прошедшую неделю обстановка вокруг Запорожской АЭС и в Энергодаре не стала менее напряженной. Обстрелы города и района расположения станции продолжаются ежедневно", - сказал Лихачев журналистам.
Основными средствами поражения остаются боевые беспилотные летательные аппараты, отметил Лихачев.
"Так, 30 июля была попытка атаки по площадке сухого хранилища отработавшего ядерного топлива. Не сдетонировавший дрон был обнаружен в непосредственной близости от здания хранения транспортера - уникального транспортного средства, предназначенного для перемещения контейнеров с отработавшим топливом", - добавил Лихачев.