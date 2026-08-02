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ВСУ обстреливают Энергодар и район расположения ЗАЭС ежедневно - РИА Новости, 02.08.2026
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15:03 02.08.2026 (обновлено: 15:32 02.08.2026)
ВСУ обстреливают Энергодар и район расположения ЗАЭС ежедневно

Лихачев: ВСУ продолжают обстрелы Энергодара и района расположения ЗАЭС

© РИА НовостиВид на здания энергоблоков Запорожской атомной электростанции
Вид на здания энергоблоков Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости
Вид на здания энергоблоков Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Обстрелы Энергодара и района расположения Запорожской АЭС продолжаются ежедневно, заявил гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.
  • По словам Лихачева, за прошедшую неделю обстановка вокруг Запорожской АЭС и в Энергодаре не стала менее напряженной.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Обстрелы ВСУ Энергодара и района расположения Запорожской АЭС продолжаются ежедневно, заявил гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"За прошедшую неделю обстановка вокруг Запорожской АЭС и в Энергодаре не стала менее напряженной. Обстрелы города и района расположения станции продолжаются ежедневно", - сказал Лихачев журналистам.
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Основными средствами поражения остаются боевые беспилотные летательные аппараты, отметил Лихачев.
"Так, 30 июля была попытка атаки по площадке сухого хранилища отработавшего ядерного топлива. Не сдетонировавший дрон был обнаружен в непосредственной близости от здания хранения транспортера - уникального транспортного средства, предназначенного для перемещения контейнеров с отработавшим топливом", - добавил Лихачев.
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