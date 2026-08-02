ВСУ атаковали Белгородскую область более ста раз за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские военные более 100 раз атаковали дронами 15 муниципалитетов Белгородской области за прошедшие сутки.
- Сбиты и подавлены 204 беспилотника.
- Ранены 14 мирных жителей, семь из них госпитализированы.
БЕЛГОРОД, 2 авг - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки более 100 раз атаковали дронами 15 муниципалитетов Белгородской области, кроме того, сбиты и подавлены 204 беспилотника, 14 мирных жителей ранены, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
"За минувшие сутки ВСУ 104 раза атаковали территорию Белгородской области… Всего за сутки ими сбиты и подавлены 204 беспилотника. Спасибо бойцам за их колоссальный труд", - написал Шуваев в канале на платформе "Макс".
Он добавил, что противник совершил 12 обстрелов с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также семь раз сбросил взрывное устройство с БПЛА. Удары были нанесены по 15 округам региона.
"В Белгородском, Борисовском, Грайворонском, Краснояружском и Шебекинском округах ранены 14 человек. Семь из них госпитализированы в больницы... Если потребуется, окажем всю необходимую дополнительную помощь", - подчеркнул Шуваев.
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22 июня 2022, 17:18