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ВСУ атаковали Белгородскую область более ста раз за сутки - РИА Новости, 02.08.2026
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09:50 02.08.2026
ВСУ атаковали Белгородскую область более ста раз за сутки

Шуваев: ВСУ 104 раза за сутки атаковали Белгородскую область

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Антон Вергун
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские военные более 100 раз атаковали дронами 15 муниципалитетов Белгородской области за прошедшие сутки.
  • Сбиты и подавлены 204 беспилотника.
  • Ранены 14 мирных жителей, семь из них госпитализированы.
БЕЛГОРОД, 2 авг - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки более 100 раз атаковали дронами 15 муниципалитетов Белгородской области, кроме того, сбиты и подавлены 204 беспилотника, 14 мирных жителей ранены, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
"За минувшие сутки ВСУ 104 раза атаковали территорию Белгородской области… Всего за сутки ими сбиты и подавлены 204 беспилотника. Спасибо бойцам за их колоссальный труд", - написал Шуваев в канале на платформе "Макс".
Он добавил, что противник совершил 12 обстрелов с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также семь раз сбросил взрывное устройство с БПЛА. Удары были нанесены по 15 округам региона.
"В Белгородском, Борисовском, Грайворонском, Краснояружском и Шебекинском округах ранены 14 человек. Семь из них госпитализированы в больницы... Если потребуется, окажем всю необходимую дополнительную помощь", - подчеркнул Шуваев.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьАлександр ШуваевВооруженные силы Украины
 
 
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