ВСУ атаковали Белгородскую область более ста раз за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ Украинские военные более 100 раз атаковали дронами 15 муниципалитетов Белгородской области за прошедшие сутки.

Сбиты и подавлены 204 беспилотника.

Ранены 14 мирных жителей, семь из них госпитализированы.

БЕЛГОРОД, 2 авг - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки более 100 раз атаковали дронами 15 муниципалитетов Белгородской области, кроме того, сбиты и подавлены 204 беспилотника, 14 мирных жителей ранены, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

"За минувшие сутки ВСУ 104 раза атаковали территорию Белгородской области … Всего за сутки ими сбиты и подавлены 204 беспилотника. Спасибо бойцам за их колоссальный труд", - написал Шуваев в канале на платформе " Макс ".

Он добавил, что противник совершил 12 обстрелов с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также семь раз сбросил взрывное устройство с БПЛА. Удары были нанесены по 15 округам региона.