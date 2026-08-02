В Николаеве прогремели новые взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Николаеве прогремели взрывы.
- В части Николаевской области звучал сигнал воздушной тревоги, согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Новые взрывы прогремели в Николаеве на юге Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Ранее утром телеканал сообщал о взрыве в городе на фоне воздушной тревоги.
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"Взрывы были слышны в Николаеве", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части Николаевской области звучал сигнал воздушной тревоги.
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