"Россия ответит". На Западе запаниковали из-за действий НАТО против Москвы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- НАТО модернизировало ядерный арсенал в Европе, при этом США, судя по всему, разместили ядерные бомбы на британской авиабазе Лейкенхит.
- Junge Welt пишет, что усиление ядерного потенциала НАТО в Европе может привести к ответным мерам со стороны России.
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Усиление ядерного потенциала НАТО в Европе повышает риск ответных мер со стороны России, пишет Junge Welt.
"НАТО уже довольно давно занимается реорганизацией ядерного арсенала в рамках борьбы за влияние против России. По словам экспертов, модернизация боеголовок, которые хранятся в Европе, завершена. <…> При этом США, по всей видимости, перебросили бомбы <…> на британскую авиабазу Лейкенхит. <…> Новые американские ядерные бомбы могут быть размещены и в других странах Европы <…> — в Финляндии, Литве, Польше. <…> Как можно ближе к российской границе. Несложно догадаться, чем это закончится. Москва вряд ли будет сидеть сложа руки и начнет вооружаться в ответ", — говорится в публикации.
Как утверждается в материале, в НАТО сейчас рассматривают возможность не информировать Россию о размещении нового ядерного оружия в Европе и оставлять Кремль в неведении.
"Военные альянса утверждают, что возникающая в результате этого неопределенность усиливает сдерживающий эффект. Впрочем, прежде всего она усиливает одно: вероятность того, что Россия ответит зеркальным образом", — заключает издание.
Постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил 25 июля РИА Новости, что Лондон и Париж приступают к скрытному наращиванию ядерных арсеналов. Он сообщил, что британцы открывают свои аэродромы для размещения американского тактического ядерного оружия.
В Кремле подчеркивали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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