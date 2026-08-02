Краткий пересказ от РИА ИИ НАТО модернизировало ядерный арсенал в Европе, при этом США, судя по всему, разместили ядерные бомбы на британской авиабазе Лейкенхит.

Junge Welt пишет, что усиление ядерного потенциала НАТО в Европе может привести к ответным мерам со стороны России.

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Усиление ядерного потенциала НАТО в Европе повышает риск ответных мер со стороны России, пишет Усиление ядерного потенциала НАТО в Европе повышает риск ответных мер со стороны России, пишет Junge Welt

НАТО уже довольно давно занимается реорганизацией ядерного арсенала в рамках борьбы за влияние против России . По словам экспертов, модернизация боеголовок, которые хранятся в Европе, завершена. <…> При этом США, по всей видимости, перебросили бомбы <…> на британскую авиабазу Лейкенхит. <…> Новые американские ядерные бомбы могут быть размещены и в других странах Европы <…> — в Финляндии, Литве, Польше. <…> Как можно ближе к российской границе. Несложно догадаться, чем это закончится. Москва вряд ли будет сидеть сложа руки и начнет вооружаться в ответ", — говорится в публикации.

Как утверждается в материале, в НАТО сейчас рассматривают возможность не информировать Россию о размещении нового ядерного оружия в Европе и оставлять Кремль в неведении.

"Военные альянса утверждают, что возникающая в результате этого неопределенность усиливает сдерживающий эффект. Впрочем, прежде всего она усиливает одно: вероятность того, что Россия ответит зеркальным образом", — заключает издание.

Постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил 25 июля РИА Новости, что Лондон и Париж приступают к скрытному наращиванию ядерных арсеналов. Он сообщил, что британцы открывают свои аэродромы для размещения американского тактического ядерного оружия.