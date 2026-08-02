Налоговый консультант назвала способы завещать вклад близким

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Как завещать вклад без бюрократических проволочек, рассказала агентству "Прайм" налоговый и финансовый консультант Алла Милютина.
Юридическая практика выделяет два легитимных способа — оформление завещательного распоряжения непосредственно в отделении банка (бесплатно, требуется только паспорт) и составление нотариального завещания. Этот документ позволяет охватить все активы, включая недвижимость и ценные бумаги, но требует оплаты госпошлины.
Ключевая проблема, с которой сталкиваются наследники, связана с идентификацией имущества в тексте документа. Специалисты предостерегают от указания конкретных номеров депозитных счетов, которые могут изменяться банками в процессе обслуживания.
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"Гораздо практичнее привязываться не к номеру, а к самому банку: например, "все средства на счетах в банке "А" — наследнику Иванову, а в банке "Б" — Петрову". Это избавит от необходимости переписывать завещание при каждом техническом изменении", — подчеркнула Милютина.
Для упрощения процедуры эксперт рекомендует использовать механизм завещательного отказа, когда один наследник получает все средства, но обязуется выплатить доли другим лицам, либо формулировать распоряжение максимально широко — например, завещать все счета во всех банках России равными долями, заключила она.