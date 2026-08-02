МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Воскресенье стало самым жарким днем в Москве с начала года - температура поднялась до плюс 30,6 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Синоптик напомнил, что до воскресенья самым теплыми днями 2026 года были 21 мая и 2 июля с температурой плюс 30,4 градуса.

"Воскресенье принесло в столицу шестой "тридцатник" с начала года, теперь их по три у мая и у лета", - отметил синоптик.