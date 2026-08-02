Краткий пересказ от РИА ИИ
- Воскресенье стало самым жарким днем в Москве с начала года, температура поднялась до +30,6 градуса.
- До воскресенья самыми теплыми днями 2026 года были 21 мая и 2 июля с температурой +30,4 градуса.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Воскресенье стало самым жарким днем в Москве с начала года - температура поднялась до плюс 30,6 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Синоптик напомнил, что до воскресенья самым теплыми днями 2026 года были 21 мая и 2 июля с температурой плюс 30,4 градуса.
"Воскресенье принесло в столицу шестой "тридцатник" с начала года, теперь их по три у мая и у лета", - отметил синоптик.
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31 июля, 16:30