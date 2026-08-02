Рейтинг@Mail.ru
Воскресенье стало самым жарким днем в Москве с начала года - РИА Новости, 02.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:38 02.08.2026
Воскресенье стало самым жарким днем в Москве с начала года

Леус: воскресенье в Москве стало самым жарким днем с начала года

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкДевушка на Красной площади в Москве
Девушка на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Девушка на Красной площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Воскресенье стало самым жарким днем в Москве с начала года, температура поднялась до +30,6 градуса.
  • До воскресенья самыми теплыми днями 2026 года были 21 мая и 2 июля с температурой +30,4 градуса.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Воскресенье стало самым жарким днем в Москве с начала года - температура поднялась до плюс 30,6 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Лето наконец-то смогло обогнать по температуре весну - сегодняшний день в Москве стал самым жарким с начала года - к 17 часам, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, температура воздуха достигла отметки в плюс 30,6 градуса", - написал Леус в своем Telegram-канале.
Синоптик напомнил, что до воскресенья самым теплыми днями 2026 года были 21 мая и 2 июля с температурой плюс 30,4 градуса.
"Воскресенье принесло в столицу шестой "тридцатник" с начала года, теперь их по три у мая и у лета", - отметил синоптик.
Погода в Москве - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
Синоптик подвел климатические итоги московского июля
31 июля, 16:30
 
ОбществоМоскваМихаил Леус
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала