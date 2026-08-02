В Москве легковушка столкнулась с автомобилем скорой помощи

Краткий пересказ от РИА ИИ На Большой Академической улице в Москве произошло столкновение легкового автомобиля с автомобилем скорой помощи.

Пострадавших в результате ДТП нет.

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Легковой автомобиль столкнулся с автомобилем скорой помощи на Большой Академической улице в Москве, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

"В 19.15 на Большой Академической 35 произошло столкновение легкового транспорта с автомобилем скорой помощи", - сказали в пресс-службе.