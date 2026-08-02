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В Москве легковушка столкнулась с автомобилем скорой помощи - РИА Новости, 02.08.2026
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21:03 02.08.2026 (обновлено: 23:32 02.08.2026)
В Москве легковушка столкнулась с автомобилем скорой помощи

В Москве легковое авто столкнулось с машиной скорой помощи

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Большой Академической улице в Москве произошло столкновение легкового автомобиля с автомобилем скорой помощи.
  • Пострадавших в результате ДТП нет.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Легковой автомобиль столкнулся с автомобилем скорой помощи на Большой Академической улице в Москве, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
"В 19.15 на Большой Академической 35 произошло столкновение легкового транспорта с автомобилем скорой помощи", - сказали в пресс-службе.
В ведомстве добавили, что пострадавших нет.
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