Москвичей предупредили о дожде с грозой в воскресенье вечером

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Гроза, ливневый дождь, ветер с порывами до 13 метров в секунду ожидаются в Москве с 21.00 и до конца суток воскресенья, сообщает столичный комплекс горхозяйства.

Москвичей призвали быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.