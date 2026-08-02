Москвичей предупредили о дожде с грозой в воскресенье вечером

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Москве с 21:00 до конца суток 2 августа ожидаются гроза, ливневый дождь и ветер с порывами до 13 метров в секунду.
- Москвичей призвали быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Гроза, ливневый дождь, ветер с порывами до 13 метров в секунду ожидаются в Москве с 21.00 и до конца суток воскресенья, сообщает столичный комплекс горхозяйства.
"По прогнозам синоптиков, с 21.00 и до конца суток 2 августа в столице ожидаются гроза, ливневый дождь, ветер до 13 метров в секунду", - говорится в сообщении комплекса в канале на платформе "Макс".
Москвичей призвали быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
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1 августа, 18:35