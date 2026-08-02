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В Москве подросток утонул в пруду - РИА Новости, 02.08.2026
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19:31 02.08.2026
В Москве подросток утонул в пруду

В Москве в районе Южное Бутово подросток утонул в пруду

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В пруду в районе Южное Бутово обнаружено тело 14-летнего юноши без внешних признаков насильственной смерти.
  • Прокуратура Москвы выясняет обстоятельства произошедшего, межрайонная прокуратура контролирует ход и результаты проверки.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Подросток утонул в пруду в районе Южное Бутово в Москве, предварительно, он решил искупаться и не смог выплыть, сообщает прокуратура Москвы.
"В пруду в районе Южное Бутово обнаружено тело 14-летнего юноши без внешних признаков насильственной смерти", - говорится в официальном канале ведомства на платформе "Макс".
По предварительным данным, он пришел к пруду, решил искупаться, но не смог выплыть.
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