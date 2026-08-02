В Москве подросток утонул в пруду

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В пруду в районе Южное Бутово обнаружено тело 14-летнего юноши без внешних признаков насильственной смерти.
- Прокуратура Москвы выясняет обстоятельства произошедшего, межрайонная прокуратура контролирует ход и результаты проверки.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Подросток утонул в пруду в районе Южное Бутово в Москве, предварительно, он решил искупаться и не смог выплыть, сообщает прокуратура Москвы.
"В пруду в районе Южное Бутово обнаружено тело 14-летнего юноши без внешних признаков насильственной смерти", - говорится в официальном канале ведомства на платформе "Макс".
По предварительным данным, он пришел к пруду, решил искупаться, но не смог выплыть.
Зюзинская межрайонная прокуратура контролирует ход и результаты проводимой проверки.
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