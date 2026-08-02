В Москве обновят жилой дом 1912 года в стиле неоготики

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"В этом году в рамках программы капитального ремонта жилого фонда специалисты комплекса городского хозяйства Москвы отремонтируют здание по адресу: 1‑й Басманный переулок, дом 12. На объекте ведутся работы по ремонту фасада, крыши и подвала. Планируется также замена инженерных систем", - говорится в сообщении.