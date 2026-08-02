В Москве обновят жилой дом 1912 года в стиле неоготики

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Басманном районе Москвы обновят шестиэтажный жилой дом 1912 года, спроектированный Борисом Великовским в стиле неоготики.
- В рамках программы капитального ремонта специалисты проведут работы по ремонту фасада, крыши и подвала, а также заменят инженерные системы.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Шестиэтажный жилой многоквартирный дом 1912 года, спроектированный московским архитектором Борисом Великовским в стиле неоготики, обновят в Басманном районе Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
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"В этом году в рамках программы капитального ремонта жилого фонда специалисты комплекса городского хозяйства Москвы отремонтируют здание по адресу: 1‑й Басманный переулок, дом 12. На объекте ведутся работы по ремонту фасада, крыши и подвала. Планируется также замена инженерных систем", - говорится в сообщении.
Уточняется, что здание имеет т‑образную форму, сложную пластику фасадов и богатое декоративное убранство: руст на первых двух этажах, порталы, арки, пилястры, межэтажные и венчающие карнизы, аттиковые завершения.
Как говорится на сайте мэра, на объекте уже заменили обрешетку и кровельное покрытие, в чердачном помещении наладили температурно‑влажностный режим с помощью плит из минеральной ваты, а сейчас ведется ремонт фасада.
"Впереди - восстановление штукатурного слоя, окраска в исторические цвета ("бежевый чеснок" и "светло‑серая слюда"), реставрация декоративных элементов, установка новой системы внешнего водостока, ремонт балконов и входных групп", - подчеркивается в сообщении.