Овчинский: для дома по реновации в Очакове-Матвеевском готовят котлован

Краткий пересказ от РИА ИИ В районе Очаково-Матвеевское на западе Москвы разрабатывают котлован для жилого комплекса по программе реновации.

Жилой комплекс на улице Пржевальского будет построен на месте трех снесенных зданий старого фонда и будет включать в себя пять секций с разным количеством этажей, а также паркинг.

Из 426 квартир десять отдадут маломобильным гражданам, а во дворе дома обустроят детскую площадку, зону для занятий спортом и пространство для отдыха.

МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Строители разрабатывают котлован для дома по программе реновации в районе Очаково-Матвеевское на западе Москвы, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Новый жилой комплекс площадью свыше 44 тысяч "квадратов" возведут на улице Пржевальского.

"В Очакове-Матвеевском уже возведено семь домов по программе реновации, еще пять строятся. Жилой комплекс на улице Пржевальского расположится на месте трех зданий старого фонда, снесенных по технологии "умного сноса". Новостройка рассчитана на 426 квартир", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

Министр уточнил, что из 426 квартир десять отдадут маломобильным гражданам. На стройплощадке на данный момент занимаются устройством шпунтового ограждения для котлована, подчеркнул он.

В сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики отмечается, что жилой комплекс будет включать в себя пять секций с разным количеством этажей. Под землей построят паркинг. Для облицовки фасадов дома используют плитку медно-коричневого, рубинового, белого и темно-серого цвета. Во дворе дома поставят детскую площадку, обустроят зону для занятий спортом и пространство для отдыха.