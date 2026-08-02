В Нижегородской области пастух погиб от удара молнии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В деревне Содомово в Нижегородской области 62-летний пастух колхозного стада погиб от удара молнии.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 авг - РИА Новости. Пастух скончался от удара молнией в Нижегородской области, сообщает трудовая инспекция региона.
Инцидент произошло 30 июля около 13.00 мск в деревне Содомово Уренского муниципального округа.
"Во время пастьбы колхозного стада 62-летний животновод ООО "Нива" получил удар молнией. Прибывшая скорая помощь констатировала смерть работника", - говорится в сообщении.
Нижегородская трудовая инспекция устанавливает все причины и обстоятельства несчастного случая, начато расследование.
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