Жителей Молдавии призвали экономить электроэнергию из-за кризиса

Краткий пересказ от РИА ИИ Министерство энергетики Молдавии призвало жителей сокращать потребление электроэнергии вечером.

Власти Румынии ввели режим повышенной готовности из-за снижения выработки электроэнергии на фоне низкого уровня воды в Дунае, что может усилить давление на региональный энергорынок.

КИШИНЕВ, 2 авг – РИА Новости. Министерство энергетики Молдавии призвало жителей страны сокращать потребление электроэнергии вечером, когда из-за роста нагрузки могут потребоваться дополнительные закупки на региональном рынке, соответствующее обращение опубликовано на Министерство энергетики Молдавии призвало жителей страны сокращать потребление электроэнергии вечером, когда из-за роста нагрузки могут потребоваться дополнительные закупки на региональном рынке, соответствующее обращение опубликовано на сайте ведомства.

Поводом для предупреждения стала ситуация в Румынии , где власти ввели режим повышенной готовности на 30 дней из-за снижения выработки электроэнергии на фоне низкого уровня воды в Дунае . Минэнерго Молдавии считает, что это может усилить давление на региональный энергорынок.

"Призываем граждан рационально использовать электроэнергию и по возможности избегать включения приборов с высоким потреблением в часы максимальной нагрузки. Рекомендуем переносить использование энергоемкой бытовой техники с 18.00 до 23.00 на дневное время, чтобы снизить нагрузку на энергосистему и избежать дополнительных затрат на покупку электроэнергии", — говорится в сообщении молдавского Минэнерго.

В ведомстве отметили, что в настоящее время госкомпания Energocom обеспечивает потребности потребителей Молдавии, однако в периоды пикового спроса стране может понадобиться закупать дополнительные объемы на региональных рынках, где цены обычно выше.

По данным ведомства, на 1 августа Energocom закупила 9 523 МВт·ч электроэнергии, большая часть объемов поступила по двусторонним импортным контрактам и из возобновляемых источников.