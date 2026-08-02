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Жителей Молдавии призвали экономить электроэнергию из-за кризиса - РИА Новости, 02.08.2026
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13:10 02.08.2026 (обновлено: 13:12 02.08.2026)
Жителей Молдавии призвали экономить электроэнергию из-за кризиса

Минэнерго Молдавии призвало жителей экономить электроэнергию из-за кризиса

© РИА Новости / Алексей ДаничевЛампа накаливания
Лампа накаливания - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министерство энергетики Молдавии призвало жителей сокращать потребление электроэнергии вечером.
  • Власти Румынии ввели режим повышенной готовности из-за снижения выработки электроэнергии на фоне низкого уровня воды в Дунае, что может усилить давление на региональный энергорынок.
КИШИНЕВ, 2 авг – РИА Новости. Министерство энергетики Молдавии призвало жителей страны сокращать потребление электроэнергии вечером, когда из-за роста нагрузки могут потребоваться дополнительные закупки на региональном рынке, соответствующее обращение опубликовано на сайте ведомства.
Поводом для предупреждения стала ситуация в Румынии, где власти ввели режим повышенной готовности на 30 дней из-за снижения выработки электроэнергии на фоне низкого уровня воды в Дунае. Минэнерго Молдавии считает, что это может усилить давление на региональный энергорынок.
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"Призываем граждан рационально использовать электроэнергию и по возможности избегать включения приборов с высоким потреблением в часы максимальной нагрузки. Рекомендуем переносить использование энергоемкой бытовой техники с 18.00 до 23.00 на дневное время, чтобы снизить нагрузку на энергосистему и избежать дополнительных затрат на покупку электроэнергии", — говорится в сообщении молдавского Минэнерго.
В ведомстве отметили, что в настоящее время госкомпания Energocom обеспечивает потребности потребителей Молдавии, однако в периоды пикового спроса стране может понадобиться закупать дополнительные объемы на региональных рынках, где цены обычно выше.
По данным ведомства, на 1 августа Energocom закупила 9 523 МВт·ч электроэнергии, большая часть объемов поступила по двусторонним импортным контрактам и из возобновляемых источников.
Молдавия переживает затяжной экономический кризис, сопровождающийся высокой инфляцией и ростом государственного долга. Оппозиция неоднократно обвиняла команду президента Майи Санду в некомпетентности и неспособности справиться с падением уровня жизни населения на фоне разрыва традиционных экономических связей с СНГ и энергокризиса.
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