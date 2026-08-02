Жителей Молдавии призвали экономить электроэнергию из-за кризиса

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министерство энергетики Молдавии призвало жителей сокращать потребление электроэнергии вечером.
- Власти Румынии ввели режим повышенной готовности из-за снижения выработки электроэнергии на фоне низкого уровня воды в Дунае, что может усилить давление на региональный энергорынок.
КИШИНЕВ, 2 авг – РИА Новости. Министерство энергетики Молдавии призвало жителей страны сокращать потребление электроэнергии вечером, когда из-за роста нагрузки могут потребоваться дополнительные закупки на региональном рынке, соответствующее обращение опубликовано на сайте ведомства.
"Призываем граждан рационально использовать электроэнергию и по возможности избегать включения приборов с высоким потреблением в часы максимальной нагрузки. Рекомендуем переносить использование энергоемкой бытовой техники с 18.00 до 23.00 на дневное время, чтобы снизить нагрузку на энергосистему и избежать дополнительных затрат на покупку электроэнергии", — говорится в сообщении молдавского Минэнерго.
В ведомстве отметили, что в настоящее время госкомпания Energocom обеспечивает потребности потребителей Молдавии, однако в периоды пикового спроса стране может понадобиться закупать дополнительные объемы на региональных рынках, где цены обычно выше.
По данным ведомства, на 1 августа Energocom закупила 9 523 МВт·ч электроэнергии, большая часть объемов поступила по двусторонним импортным контрактам и из возобновляемых источников.
Молдавия переживает затяжной экономический кризис, сопровождающийся высокой инфляцией и ростом государственного долга. Оппозиция неоднократно обвиняла команду президента Майи Санду в некомпетентности и неспособности справиться с падением уровня жизни населения на фоне разрыва традиционных экономических связей с СНГ и энергокризиса.