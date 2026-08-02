Краткий пересказ от РИА ИИ
- Союз офицеров Молдавии и Национальный координационный комитет «Победа» объявили народный сбор средств на издание воспоминаний ветерана Великой Отечественной войны Василия Литвинова.
- Книга воспоминаний полковника Литвинова объявлена народным проектом 2026 года.
- Помощь в издании книги принимается от частных лиц, общественных организаций, политических партий и представителей бизнеса.
КИШИНЕВ, 2 авг – РИА Новости. Союз офицеров Молдавии и Национальный координационный комитет "Победа" объявили народный сбор средств на издание воспоминаний ветерана Великой Отечественной войны Василия Литвинова, чтобы сохранить свидетельства о подвиге советского народа и противодействовать попыткам фальсификации истории, сообщил РИА Новости историк Борис Шаповалов.
В июне Кишиневский муниципальный совет (горсовет) присвоил полковнику Литвинову звание почетного жителя столицы Молдавии.
"Ветеран ВОВ Василий Литвинов, которому пошел уже 101 год, завершил работу над книгой "Воспоминания о пережитом в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг". Союз офицеров Молдавии, Национальный координационный комитет "Победа" при поддержке экс-президента Игоря Додона помогают ветерану издать эту работу. Но издание такой книги в Молдове - дорогое удовольствие. Мы объявили народный сбор средств на издание мемуаров Василия Семеновича. Люди должны знать правду о подвиге советского народа вопреки политики забвения, которую мы сейчас наблюдаем в республике", - сказал Шаповалов.
Историк подчеркнул, что инициаторы сбора объявили книгу воспоминаний полковника Литвинова народным проектом 2026 года.
По словам историка, помощь принимается от частных лиц, общественных организаций, политических партий и представителей бизнеса. Имена участников проекта планируется указать в издании.
Полковник Литвинов является одним из последних живущих в Кишиневе ветеранов Великой Отечественной войны.
После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии.