Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии оппозиция начала сбор средств на издание мемуаров ветерана ВОВ - РИА Новости, 02.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:06 02.08.2026
В Молдавии оппозиция начала сбор средств на издание мемуаров ветерана ВОВ

В Молдавии оппозиция собирает деньги на издание мемуаров ветерана ВОВ Литвинова

© Фото : Солдат Победы (Петрович)/TelegramВетеран Великой Отечественной войны Василий Литвинов
Ветеран Великой Отечественной войны Василий Литвинов - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© Фото : Солдат Победы (Петрович)/Telegram
Ветеран Великой Отечественной войны Василий Литвинов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Союз офицеров Молдавии и Национальный координационный комитет «Победа» объявили народный сбор средств на издание воспоминаний ветерана Великой Отечественной войны Василия Литвинова.
  • Книга воспоминаний полковника Литвинова объявлена народным проектом 2026 года.
  • Помощь в издании книги принимается от частных лиц, общественных организаций, политических партий и представителей бизнеса.
КИШИНЕВ, 2 авг – РИА Новости. Союз офицеров Молдавии и Национальный координационный комитет "Победа" объявили народный сбор средств на издание воспоминаний ветерана Великой Отечественной войны Василия Литвинова, чтобы сохранить свидетельства о подвиге советского народа и противодействовать попыткам фальсификации истории, сообщил РИА Новости историк Борис Шаповалов.
В июне Кишиневский муниципальный совет (горсовет) присвоил полковнику Литвинову звание почетного жителя столицы Молдавии.
Флаги Молдавии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
В Молдавии сторонники евроинтеграции призвали снести советские памятники
30 марта, 15:43
"Ветеран ВОВ Василий Литвинов, которому пошел уже 101 год, завершил работу над книгой "Воспоминания о пережитом в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг". Союз офицеров Молдавии, Национальный координационный комитет "Победа" при поддержке экс-президента Игоря Додона помогают ветерану издать эту работу. Но издание такой книги в Молдове - дорогое удовольствие. Мы объявили народный сбор средств на издание мемуаров Василия Семеновича. Люди должны знать правду о подвиге советского народа вопреки политики забвения, которую мы сейчас наблюдаем в республике", - сказал Шаповалов.
Историк подчеркнул, что инициаторы сбора объявили книгу воспоминаний полковника Литвинова народным проектом 2026 года.
По словам историка, помощь принимается от частных лиц, общественных организаций, политических партий и представителей бизнеса. Имена участников проекта планируется указать в издании.
Полковник Литвинов является одним из последних живущих в Кишиневе ветеранов Великой Отечественной войны.
После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии.
Игорь Гросу - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
Жители Молдавии усомнились в словах Гросу о газовой независимости страны
Вчера, 17:13
 
В миреМолдавияКишиневИгорь ДодонМайя Санду
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала