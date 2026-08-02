Жители Молдавии усомнились в словах Гросу о газовой независимости страны

Краткий пересказ от РИА ИИ Пользователи социальных сетей раскритиковали заявление Игоря Гросу о том, что он никогда не говорил о зависимости Молдавии от российского газа.

Пользователи усомнились в заявлениях о газовой независимости Молдавии и отметили, что тарифы на газ в стране растут ежегодно с 2021 года.

КИШИНЕВ, 2 авг — РИА Новости. Пользователи социальных сетей раскритиковали заявление спикера парламента Молдавии Игоря Гросу о том, что он никогда не говорил о зависимости республики от российского газа, обвинив власти в подмене понятий и росте цен на энергоносители, выяснило РИА Новости.

Поводом для обсуждения стала публикация Гросу на его страницах в социальных сетях, в том числе в Facebook*, в которой он обвинил государственное информационное агентство Moldpres в искажении его слов о газовой зависимости Молдавии . По словам спикера, агентство ошибочно приписало ему заявление о том, что республика продолжает зависеть от российского газа. Позднее Moldpres признало ошибку, внесло исправления в материал и принесло Гросу извинения.

Одной из наиболее заметных реакций стал комментарий бывшего первого заместителя министра финансов Молдавии Марианы Дурлештяну. Она напомнила, что в 2021 году именно ПДС участвовала в переговорах по газовому контракту с "Газпромом".

"Как вы избавились от этого с 2021 года, если Андрей Спыну (имеется ввиду вице-председатель ПДС, занимавший в 2021 году пост вице-премьера, он вел переговоры с Газпромом о продлении контракта— ред.) участвовал в переговорах в 2021 году по новой формуле цены и без мандата правительства?" - написала Дурлештяну в соцсети.

"Как вам удалось выйти сухими из воды с 2021 года, если Спыну (имеется ввиду вице-председатель ПДС, занимавший в 2021 году пост вице-премьера, он вел переговоры с Газпромом о продлении контракта— ред.) был на переговорах в 2021 году, с новой формулой цены и без мандата от правительства? Я подала заявление в Генеральную прокуратуру в ноябре 2021 года. Уже и годы, и время подгоняются так, как это выгодно ПДС?" - написала под постом Гросу Дурлештяну.

Другие пользователи также усомнились в заявлениях о газовой независимости Молдавии, указывая на то, что республика продолжает использовать газ российского происхождения, но закупает его через другие каналы по более высокой цене.

"Все равно используем российский газ", — пишут комментаторы.

Некоторые отмечают, что из-за действий ПДС, тарифы на газ в Молдавии растут ежегодно с 2021 года.

"Мы по-прежнему пользуемся российским газом, только платим за него в 50 раз больше. Ничего человеческого у вас не осталось", - возмущаются пользователи.

Спор о газовой зависимости Молдавии связан с событиями осени 2021 года, когда республика столкнулась с энергетическим кризисом после истечения прежнего контракта с российским концерном "Газпром". Переговоры с российской стороной вел вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Спыну. В октябре 2021 года Молдавия и "Газпром" договорились о продлении контракта на поставки газа сроком на пять лет. Новая формула цены была привязана к стоимости газа на европейских рынках и нефтяным котировкам.

Тогда власти заявляли, что соглашение позволило избежать дефицита топлива в стране, однако оппозиция критиковала условия договора, утверждая, что правительство не смогло добиться более выгодной цены для потребителей.

После начала энергетического кризиса 2022 года и роста цен на газ власти Молдавии начали диверсифицировать поставки, закупая газ у европейских трейдеров. Президент Майя Санду и представители правительства неоднократно заявляли, что республика избавилась от зависимости от российского поставщика. Оппозиция, в свою очередь, указывает, что изменение маршрута закупок не означает полного отказа от российского газа и привело к росту расходов для населения. Молдавия переживает затяжной экономический кризис, сопровождающийся высокой инфляцией и ростом государственного долга. Оппозиция неоднократно обвиняла команду президента Санду в некомпетентности и неспособности справиться с падением уровня жизни населения на фоне разрыва традиционных экономических связей с СНГ и энергокризиса.