На МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на внешней стороне МКАД в Москве, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, сообщили в столичном департаменте транспорта.

Уточняется, что движение в районе ДТП затруднено на четырех километрах и осуществляется по трем полосам из пяти. В дептрансе призвали водителей учитывать ограничения при планировании поездки.