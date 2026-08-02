На МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На внешней стороне 97-го километра МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей.
- Движение в районе ДТП затруднено на четырех километрах и осуществляется по трем полосам из пяти.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на внешней стороне МКАД в Москве, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, сообщили в столичном департаменте транспорта.
"На внешней стороне 97-го километра МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении в канале дептранса на платформе "Макс".
Уточняется, что движение в районе ДТП затруднено на четырех километрах и осуществляется по трем полосам из пяти. В дептрансе призвали водителей учитывать ограничения при планировании поездки.