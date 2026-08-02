Мирошник рассказал о количестве детей, погибших от атак ВСУ с начала года

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. С начала 2026 года от рук киевского режима погибли более 35 детей и около 300 получили ранения, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, комментируя удары ВСУ по детской площадке в Белгородской области.