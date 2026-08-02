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Мирошник рассказал о количестве детей, погибших от атак ВСУ с начала года - РИА Новости, 02.08.2026
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21:10 02.08.2026 (обновлено: 21:14 02.08.2026)
Мирошник рассказал о количестве детей, погибших от атак ВСУ с начала года

Мирошник: с начала 2026 года от рук Киева погибли более 35 детей

© РИА НовостиПосол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник во время интервью агентству РИА Новости
Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник во время интервью агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости
Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник во время интервью агентству РИА Новости. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С начала 2026 года более 35 детей погибли и около 300 получили ранения от рук киевского режима, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. С начала 2026 года от рук киевского режима погибли более 35 детей и около 300 получили ранения, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, комментируя удары ВСУ по детской площадке в Белгородской области.
"С начала года от рук подопечных Зеленского уже погибло более 35 несовершеннолетних детей и около 300 получили ранения", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.
Ранее в воскресенье врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что от удара БПЛА в селе Принцевка погибла 13-летняя девочка, ранения получили девочки семи и девяти лет, они госпитализированы.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
Мирошник прокомментировал удар ВСУ по площадке в Белгородской области
Вчера, 21:09
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияБелгородская областьРодион МирошникПроисшествия
 
 
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