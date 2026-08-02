Краткий пересказ от РИА ИИ
- С начала 2026 года более 35 детей погибли и около 300 получили ранения от рук киевского режима, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. С начала 2026 года от рук киевского режима погибли более 35 детей и около 300 получили ранения, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, комментируя удары ВСУ по детской площадке в Белгородской области.
Ранее в воскресенье врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что от удара БПЛА в селе Принцевка погибла 13-летняя девочка, ранения получили девочки семи и девяти лет, они госпитализированы.