Мирошник прокомментировал удар ВСУ по площадке в Белгородской области

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Преднамеренные удары по детям являются страшным военным преступлением, совершенными украинскими извергами, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, комментируя удары ВСУ по детской площадке в Белгородской области.

В воскресенье врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что от удара БПЛА в селе Принцевка погибла 13-летняя девочка, ранения получили девочки семи и девяти лет, они госпитализированы.