Рейтинг@Mail.ru
Мирошник прокомментировал удар ВСУ по площадке в Белгородской области - РИА Новости, 02.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:09 02.08.2026 (обновлено: 21:15 02.08.2026)
Мирошник прокомментировал удар ВСУ по площадке в Белгородской области

Мирошник назвал преднамеренные удары по детям страшным военным преступлением

© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал удары ВСУ по детской площадке в Белгородской области военным преступлением.
  • В результате удара БПЛА в селе Принцевка погибла 13-летняя девочка, еще две девочки семи и девяти лет получили ранения.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Преднамеренные удары по детям являются страшным военным преступлением, совершенными украинскими извергами, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, комментируя удары ВСУ по детской площадке в Белгородской области.
"Преднамеренные удары по детям, их убийство и ранения - это страшное военное преступление, которое совершили украинских изверги", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.
В воскресенье врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что от удара БПЛА в селе Принцевка погибла 13-летняя девочка, ранения получили девочки семи и девяти лет, они госпитализированы.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРодион МирошникРоссияБелгородская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала