Мирошник прокомментировал удар ВСУ по площадке в Белгородской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал удары ВСУ по детской площадке в Белгородской области военным преступлением.
- В результате удара БПЛА в селе Принцевка погибла 13-летняя девочка, еще две девочки семи и девяти лет получили ранения.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Преднамеренные удары по детям являются страшным военным преступлением, совершенными украинскими извергами, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, комментируя удары ВСУ по детской площадке в Белгородской области.
"Преднамеренные удары по детям, их убийство и ранения - это страшное военное преступление, которое совершили украинских изверги", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.
В воскресенье врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что от удара БПЛА в селе Принцевка погибла 13-летняя девочка, ранения получили девочки семи и девяти лет, они госпитализированы.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18