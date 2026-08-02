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В России изменятся правила перевозки багажа в такси - РИА Новости, 02.08.2026
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02:39 02.08.2026
В России изменятся правила перевозки багажа в такси

Минтранс утвердил новые правила перевозки пассажиров и багажа в такси

© Fotolia / Andres Rodriguez Такси
Такси - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© Fotolia / Andres Rodriguez
Такси. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минтранс России утвердил обновленные правила перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом.
  • Новые правила уточняют порядок перевозки багажа в такси, требования к перевозке животных и обязывают перевозчиков заранее информировать пассажиров об уровне комфортности транспортного средства.
  • Обновленные правила вступят в силу с 1 сентября 2026 года и будут действовать до 1 сентября 2032 года.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Минтранс России утвердил обновленные правила перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом, изменения касаются в том числе порядка перевозки багажа в такси, информирования об уровне комфортности транспортного средства и правил перевозки животных, следует из приказа ведомства, с которым ознакомилось РИА Новости.
Так, новые правила уточняют порядок перевозки багажа в такси. Количество мест багажа, а также условия его бесплатной или платной перевозки теперь определяются фрахтовщиком. При этом по согласованию с водителем допускается перевозка багажа, не помещающегося в багажное отделение, в салоне автомобиля, если это не создает помех для управления и не угрожает безопасности пассажиров. Также закрепляется норма о бесплатном провозе кресел-колясок для пассажиров из числа инвалидов.
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Также документ прямо запрещает провоз зловонных и опасных веществ в легковых такси, а также закрепляет требования к перевозке животных: собаки должны находиться в намордниках, с поводками и подстилками, мелкие животные и птицы - в закрытых контейнерах с доступом воздуха. При этом фрахтовщик вправе устанавливать дополнительные требования к провозу животных, не противоречащие законодательству.
Согласно приказу, перевозчики теперь обязаны заранее информировать пассажиров об уровне комфортности транспортного средства - наличии кондиционера, туалета, багажных полок, аудио- и видеоаппаратуры - если на маршруте действуют разные тарифы. Соответствующие сведения должны быть доступны до покупки билета на сайте, в мобильном приложении или в местах продажи.
Помимо того, вводится единый порядок подтверждения оплаты за провоз багажа и ручной клади сверх установленных норм: пассажир обязан предъявить соответствующую багажную квитанцию или квитанцию на провоз ручной клади представителю перевозчика или контролирующему лицу.
В части перевозки животных новые правила сохраняют бесплатный провоз мелких животных и птиц в контейнере размером до 120 см по сумме трех измерений, при этом перевозчик получает право устанавливать больший допустимый размер клетки или сумки.
Обновленные правила вступят в силу с 1 сентября 2026 года и будут действовать до 1 сентября 2032 года.
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ОбществоРоссияТранспортМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)
 
 
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