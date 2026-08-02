В Мексике задержали главаря картеля "Лос-Рейес"

Краткий пересказ от РИА ИИ Правоохранительные органы Мексики задержали главаря картеля «Лос-Рейес» по имени Альфонсо «Н».

За информацию о задержанном США обещали награду до пяти миллионов долларов.

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Правоохранительные органы Мексики задержали главаря картеля "Лос-Рейес", за информацию о котором США обещают награду до пяти миллионов долларов, сообщил министр безопасности Мексики Омар Гарсия Арфуш.

"В результате операции сухопутных войск Мексики , ... сотрудники министерства безопасности задержали Альфонсо "Н", которого называют лидером картеля Лос-Рейес", - говорится в сообщении в соцсети X Арфуша.

Как отмечается в сообщении, власти США обещали награду до пяти миллионов долларов за информацию о нем. Министр добавил, что после задержания Альфонсо участники группировки заблокировали дороги и подожгли машины для того, чтобы помешать перевозки задержанных.

Газета Milenio напоминает, что Альфонсо был связан с наркотрафиком, угоном автомобилей и вымогательством. Как уточняет издание, сам картель "Лос-Рейес" входит в состав мексиканской группировки "Картелес унидос", также известной под названием "Ла Ресистенция".