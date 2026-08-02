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В Мексике задержали главаря картеля "Лос-Рейес" - РИА Новости, 02.08.2026
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19:32 02.08.2026
В Мексике задержали главаря картеля "Лос-Рейес"

Арфуш: в Мексике задержали главаря картеля "Лос-Рейес"

© AP Photo / Gustavo AguadoСотрудники правоохранительных органов Мексики
Сотрудники правоохранительных органов Мексики - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© AP Photo / Gustavo Aguado
Сотрудники правоохранительных органов Мексики. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правоохранительные органы Мексики задержали главаря картеля «Лос-Рейес» по имени Альфонсо «Н».
  • За информацию о задержанном США обещали награду до пяти миллионов долларов.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Правоохранительные органы Мексики задержали главаря картеля "Лос-Рейес", за информацию о котором США обещают награду до пяти миллионов долларов, сообщил министр безопасности Мексики Омар Гарсия Арфуш.
"В результате операции сухопутных войск Мексики, ... сотрудники министерства безопасности задержали Альфонсо "Н", которого называют лидером картеля Лос-Рейес", - говорится в сообщении в соцсети X Арфуша.
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Как отмечается в сообщении, власти США обещали награду до пяти миллионов долларов за информацию о нем. Министр добавил, что после задержания Альфонсо участники группировки заблокировали дороги и подожгли машины для того, чтобы помешать перевозки задержанных.
Газета Milenio напоминает, что Альфонсо был связан с наркотрафиком, угоном автомобилей и вымогательством. Как уточняет издание, сам картель "Лос-Рейес" входит в состав мексиканской группировки "Картелес унидос", также известной под названием "Ла Ресистенция".
Мексиканская газета Jornada называет полное имя задержанного, Альфонсо Фернандеса Магальона, известного по кличке "Пончо". По ее словам, он был также причастен к атакам беспилотниками мексиканских военных в 2025 и 2026 годах.
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