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Около 40 тысяч мигрантов пытались пересечь границу Испании с Марокко - РИА Новости, 02.08.2026
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23:10 02.08.2026 (обновлено: 23:19 02.08.2026)
Около 40 тысяч мигрантов пытались пересечь границу Испании с Марокко

МВД Марокко: около 40 тысяч мигрантов пытались пересечь границу с Испанией

© REUTERS / Jon NazcaИспанские военные и полиция сопровождают нелегальных мигрантов к границе с Марокко
Испанские военные и полиция сопровождают нелегальных мигрантов к границе с Марокко - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© REUTERS / Jon Nazca
Испанские военные и полиция сопровождают нелегальных мигрантов к границе с Марокко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Около 40 тысяч мигрантов пытались пересечь границу испанского города Сеута, сообщает МВД Марокко.
  • В попытке пересечь границу погибли 11 человек.
  • Массовый наплыв мигрантов мог быть вызван дезинформацией в социальных сетях, активностью "сетей торговли людьми" и неверным толкованием постановления испанского суда.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. МВД Марокко сообщило, что около 40 тысяч мигрантов пытались пересечь границу испанского города Сеута, передает агентство Рейтер со ссылкой заявление министерства.
"Министерство внутренних дел Марокко сообщило, что около 40 тысяч человек пытались пересечь границу с испанским анклавом Сеута и около 1135 - с Мелильей", - говорится в материале агентства.
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В министерстве заявили, что 11 человек погибли в попытке пересечь границу.
Кроме того, МВД отметило, что массовый наплыв мигрантов был якобы вызван дезинформацией в социальных сетях, активностью "сетей торговли людьми" и неверным толкованием постановления испанского суда, которое запрещает немедленное возвращение мигрантов, перехваченных в море.
В конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. Испания направила туда дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил.
Мэр-президент города Хуан Хесус Вивас 31 июля заявил, что около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту. При этом население самого города составляет около 85 тысячи человек.
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