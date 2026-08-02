Около 40 тысяч мигрантов пытались пересечь границу Испании с Марокко

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Около 40 тысяч мигрантов пытались пересечь границу испанского города Сеута, сообщает МВД Марокко.
- В попытке пересечь границу погибли 11 человек.
- Массовый наплыв мигрантов мог быть вызван дезинформацией в социальных сетях, активностью "сетей торговли людьми" и неверным толкованием постановления испанского суда.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. МВД Марокко сообщило, что около 40 тысяч мигрантов пытались пересечь границу испанского города Сеута, передает агентство Рейтер со ссылкой заявление министерства.
В министерстве заявили, что 11 человек погибли в попытке пересечь границу.
Кроме того, МВД отметило, что массовый наплыв мигрантов был якобы вызван дезинформацией в социальных сетях, активностью "сетей торговли людьми" и неверным толкованием постановления испанского суда, которое запрещает немедленное возвращение мигрантов, перехваченных в море.
В конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. Испания направила туда дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил.
Мэр-президент города Хуан Хесус Вивас 31 июля заявил, что около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту. При этом население самого города составляет около 85 тысячи человек.