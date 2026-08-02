Посол раскрыл, где в Марокко чаще встречаются русскоговорящие

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Русскоговорящих марокканцев часто можно встретить в аптеках, поскольку многие из них обучались фармацевтическому делу в российских вузах, а потом вернулись на родину, поделился с РИА Новости российский посол в стране Игорь Беляев.