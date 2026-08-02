Краткий пересказ от РИА ИИ
- Многие марокканские студенты обучались и продолжают обучаться фармацевтике в российских вузах, а после окончания учебы возвращаются на родину и работают по профессии.
- Сотрудничество России и Марокко в фармацевтической сфере имеет более глубокую основу, чем может показаться по данным об экспорте фармы.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Русскоговорящих марокканцев часто можно встретить в аптеках, поскольку многие из них обучались фармацевтическому делу в российских вузах, а потом вернулись на родину, поделился с РИА Новости российский посол в стране Игорь Беляев.
"Десятки марокканских студентов обучались ранее и продолжают обучаться в российских вузах по фармацевтическим специальностям, а после окончания учебы возвращаются на родину и работают по профессии. Поэтому один из примечательных фактов повседневной жизни Марокко состоит в том, что именно в местной аптеке порой легче всего встретить человека, говорящего по-русски", - рассказал посол.
Поэтому сотрудничество России и Марокко в фармацевтической сфере имеет более глубокую основу, чем может показаться по данным об экспорте фармы, указал Беляев.