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Посол раскрыл, где в Марокко чаще встречаются русскоговорящие - РИА Новости, 02.08.2026
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16:13 02.08.2026
Посол раскрыл, где в Марокко чаще встречаются русскоговорящие

Посол Беляев: русскоговорящих марокканцев часто можно встретить в аптеках

© Фото : Посольство России в АлжиреПосол РФ Игорь Беляев
Посол РФ Игорь Беляев - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© Фото : Посольство России в Алжире
Посол РФ Игорь Беляев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Многие марокканские студенты обучались и продолжают обучаться фармацевтике в российских вузах, а после окончания учебы возвращаются на родину и работают по профессии.
  • Сотрудничество России и Марокко в фармацевтической сфере имеет более глубокую основу, чем может показаться по данным об экспорте фармы.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Русскоговорящих марокканцев часто можно встретить в аптеках, поскольку многие из них обучались фармацевтическому делу в российских вузах, а потом вернулись на родину, поделился с РИА Новости российский посол в стране Игорь Беляев.
"Десятки марокканских студентов обучались ранее и продолжают обучаться в российских вузах по фармацевтическим специальностям, а после окончания учебы возвращаются на родину и работают по профессии. Поэтому один из примечательных фактов повседневной жизни Марокко состоит в том, что именно в местной аптеке порой легче всего встретить человека, говорящего по-русски", - рассказал посол.
Поэтому сотрудничество России и Марокко в фармацевтической сфере имеет более глубокую основу, чем может показаться по данным об экспорте фармы, указал Беляев.
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