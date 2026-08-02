В Лондоне несколько человек пострадали во время давки на фестивале

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Несколько человек пострадали во время давки на фестивале Ghana Party in the Park в Лондоне.
- Фестиваль отменили из-за переполненности на входе.
- Скотленд-Ярд опроверг слухи о нападении с ножом на одного из участников.
ЛОНДОН, 2 авг - РИА Новости. Несколько человек пострадали во время давки на африканском фестивале в Лондоне, сообщила столичная полиция.
Африканский фестиваль Ghana Party in the Park проходил в субботу в районе Милл Хилл на севере Лондона.
"Фестиваль Ghana Party in the Park был отменен после того, как из-за переполненности на входе несколько человек пострадали", - заявила полиция в соцсети X.
Скотленд-Ярд также опроверг слухи о нападении с ножом на одного из участников.
Как сообщили очевидцы газете Sun, не менее трех человек были увезены с места происшествия на носилках.
На видеороликах, размещенных в социальных сетях, видно, как люди пытаются выбраться из толпы и падают на землю.
"После неприятного инцидента сообщаем о спешном закрытии фестиваля. Решение было принято исключительно по соображениям охраны здоровья и безопасности", - говорится в заявлении организаторов.
Ghana Party in the Park - ежегодный фестиваль, посвященный культуре и музыке Ганы, который посещают тысячи человек.
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15 февраля 2025, 22:58