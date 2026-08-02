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В забайкальском селе Угдан ливни подтопили 150 участков - РИА Новости, 02.08.2026
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17:21 02.08.2026 (обновлено: 17:35 02.08.2026)
В забайкальском селе Угдан ливни подтопили 150 участков

Ливни подтопили 150 участков в забайкальском селе Угдан

© Фото : МЧС Забайкальского края/ВКонтактеСотрудники МЧС на месте затопления в Забайкальском крае
Сотрудники МЧС на месте затопления в Забайкальском крае - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© Фото : МЧС Забайкальского края/ВКонтакте
Сотрудники МЧС на месте затопления в Забайкальском крае
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В селе Угдан подтоплено 150 участков из-за ливней, ситуация находится на контроле регионального главка МЧС России.
  • В микрорайоне Читы подтоплены два дома и 35 приусадебных участков, спасатели оказывают адресную помощь жителям.
ВЛАДИВОСТОК, 2 авг - РИА Новости. Ливни подтопили 150 участков в забайкальском селе Угдан, ситуация находится на контроле регионального главка МЧС России, сообщает ведомство.
Синоптики прогнозировали на субботу и воскресенье на большинстве рек региона подъемы уровня воды различной интенсивности, местами с выходом воды на пойму после уже прошедших, а также прогнозируемых ливней. В воскресенье ожидались кратковременные дожди, местами ливни и грозы.
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"На контроле... остается ситуация в поселке Угдан, где дождевыми водами остаются подтоплены 150 участков", - говорится в сообщении.
На месте работают сотрудники главного управления "Забайкалпожспаса", уточнили в ведомстве.
В воскресенье главное управление МЧС региона сообщало, что два дома и 35 приусадебных участков, предварительно, подтоплены в микрорайоне Читы из-за ливней, спасатели оказывают адресную помощь жителям.
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