В забайкальском селе Угдан ливни подтопили 150 участков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В селе Угдан подтоплено 150 участков из-за ливней, ситуация находится на контроле регионального главка МЧС России.
- В микрорайоне Читы подтоплены два дома и 35 приусадебных участков, спасатели оказывают адресную помощь жителям.
ВЛАДИВОСТОК, 2 авг - РИА Новости. Ливни подтопили 150 участков в забайкальском селе Угдан, ситуация находится на контроле регионального главка МЧС России, сообщает ведомство.
Синоптики прогнозировали на субботу и воскресенье на большинстве рек региона подъемы уровня воды различной интенсивности, местами с выходом воды на пойму после уже прошедших, а также прогнозируемых ливней. В воскресенье ожидались кратковременные дожди, местами ливни и грозы.
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"На контроле... остается ситуация в поселке Угдан, где дождевыми водами остаются подтоплены 150 участков", - говорится в сообщении.
На месте работают сотрудники главного управления "Забайкалпожспаса", уточнили в ведомстве.