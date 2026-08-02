В забайкальском селе Угдан ливни подтопили 150 участков

Синоптики прогнозировали на субботу и воскресенье на большинстве рек региона подъемы уровня воды различной интенсивности, местами с выходом воды на пойму после уже прошедших, а также прогнозируемых ливней. В воскресенье ожидались кратковременные дожди, местами ливни и грозы.