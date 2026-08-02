Персонал ЗАЭС героически обеспечивает безопасность станции, заявил Лихачев

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"Несмотря на все эти инциденты, которые в жизни других атомных станций являются из ряда вон выходящими событиями, а на Запорожской АЭС стали суровыми буднями, коллектив станции проявляет чудеса героизма и профессионализма и продолжает поддерживать объект в абсолютно безопасном состоянии", - подчеркнул Лихачев.