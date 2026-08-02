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Персонал ЗАЭС героически обеспечивает безопасность станции, заявил Лихачев - РИА Новости, 02.08.2026
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Персонал ЗАЭС героически обеспечивает безопасность станции, заявил Лихачев

Лихачев: персонал ЗАЭС героически поддерживает станцию в безопасном состоянии

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Обстановка вокруг Запорожской АЭС и в Энергодаре остается напряженной, обстрелы продолжаются ежедневно.
  • Персонал Запорожской АЭС поддерживает станцию в абсолютно безопасном состоянии, несмотря на продолжающиеся обстрелы.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Персонал Запорожской АЭС на фоне продолжающихся ежедневных обстрелов со стороны ВСУ героически поддерживает ЗАЭС в абсолютно безопасном состоянии, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
За прошедшую неделю обстановка вокруг Запорожской АЭС и в Энергодаре не стала менее напряженной, обстрелы города и района расположения станции продолжаются ежедневно, сказал Лихачев журналистам. Особую обеспокоенность продолжает вызывать сохраняющаяся неустойчивость схемы внешнего электроснабжения ЗАЭС, отметил он.
«
"Несмотря на все эти инциденты, которые в жизни других атомных станций являются из ряда вон выходящими событиями, а на Запорожской АЭС стали суровыми буднями, коллектив станции проявляет чудеса героизма и профессионализма и продолжает поддерживать объект в абсолютно безопасном состоянии", - подчеркнул Лихачев.
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Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарАлексей ЛихачевЗапорожская АЭСВооруженные силы УкраиныГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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