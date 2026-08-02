Персонал ЗАЭС героически обеспечивает безопасность станции, заявил Лихачев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Обстановка вокруг Запорожской АЭС и в Энергодаре остается напряженной, обстрелы продолжаются ежедневно.
- Персонал Запорожской АЭС поддерживает станцию в абсолютно безопасном состоянии, несмотря на продолжающиеся обстрелы.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Персонал Запорожской АЭС на фоне продолжающихся ежедневных обстрелов со стороны ВСУ героически поддерживает ЗАЭС в абсолютно безопасном состоянии, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
За прошедшую неделю обстановка вокруг Запорожской АЭС и в Энергодаре не стала менее напряженной, обстрелы города и района расположения станции продолжаются ежедневно, сказал Лихачев журналистам. Особую обеспокоенность продолжает вызывать сохраняющаяся неустойчивость схемы внешнего электроснабжения ЗАЭС, отметил он.
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"Несмотря на все эти инциденты, которые в жизни других атомных станций являются из ряда вон выходящими событиями, а на Запорожской АЭС стали суровыми буднями, коллектив станции проявляет чудеса героизма и профессионализма и продолжает поддерживать объект в абсолютно безопасном состоянии", - подчеркнул Лихачев.
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19 июля, 08:48