Лихачев рассказал о трудностях с электроснабжением Энергодара

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Электроснабжение Энергодара осуществляется по графику, но из-за повреждений есть трудности с подачей электричества в отдельные районы и жилые дома.
- Вода в Энергодаре подается по установленному графику.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Электроснабжение Энергодара осуществляется по графику, но из-за повреждений есть трудности с подачей электричества в отдельные районы и жилые дома, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
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"Сохраняются сложности с энергоснабжением. В начале недели Энергодар на несколько дней снова был полностью обесточен. В настоящее время электроснабжение осуществляется по графику, однако из-за повреждений инфраструктуры сохраняются трудности с подачей электроэнергии в отдельные районы и жилые дома", - сказал Лихачев журналистам.
Он отметил, что в аналогичном режиме организовано и водоснабжение Энергодара - вода подается по установленному графику.
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