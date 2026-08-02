Лихачев рассказал о трудностях с электроснабжением Энергодара

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"Сохраняются сложности с энергоснабжением. В начале недели Энергодар на несколько дней снова был полностью обесточен. В настоящее время электроснабжение осуществляется по графику, однако из-за повреждений инфраструктуры сохраняются трудности с подачей электроэнергии в отдельные районы и жилые дома", - сказал Лихачев журналистам.