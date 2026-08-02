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Лихачев рассказал о трудностях с электроснабжением Энергодара - РИА Новости, 02.08.2026
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15:11 02.08.2026
Лихачев рассказал о трудностях с электроснабжением Энергодара

Лихачев: в Энергодаре есть трудности с подачей электричества из-за повреждений

© РИА Новости / Виктор ЗванцевВъезд в Энергодар
Въезд в Энергодар - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Виктор Званцев
Въезд в Энергодар. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Электроснабжение Энергодара осуществляется по графику, но из-за повреждений есть трудности с подачей электричества в отдельные районы и жилые дома.
  • Вода в Энергодаре подается по установленному графику.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Электроснабжение Энергодара осуществляется по графику, но из-за повреждений есть трудности с подачей электричества в отдельные районы и жилые дома, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
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"Сохраняются сложности с энергоснабжением. В начале недели Энергодар на несколько дней снова был полностью обесточен. В настоящее время электроснабжение осуществляется по графику, однако из-за повреждений инфраструктуры сохраняются трудности с подачей электроэнергии в отдельные районы и жилые дома", - сказал Лихачев журналистам.
Он отметил, что в аналогичном режиме организовано и водоснабжение Энергодара - вода подается по установленному графику.
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ЭнергодарАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Россия
 
 
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