Обстановка в Энергодаре остается крайне напряженной, заявил Лихачев

Краткий пересказ от РИА ИИ Обстановка в Энергодаре остается крайне напряженной.

Ежедневно и еженощно продолжаются обстрелы и атаки дронов ВСУ, главными целями которых остаются гражданская инфраструктура и объекты ЖКХ.

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Обстановка в Энергодаре, городе-спутнике ЗАЭС, остается крайне напряженной, обстрелы и атаки дронов ВСУ продолжаются ежедневно, заявил гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

"Обстановка в городе остается крайне напряженной. Обстрелы и атаки беспилотников продолжаются ежедневно и еженощно. Главными целями ударов продолжает оставаться гражданская инфраструктура и объекты ЖКХ", - сказал Лихачев журналистам.

Несмотря на сохраняющуюся угрозу, коммунальные службы, экстренные службы и сотрудники городских предприятий продолжают выполнять свои обязанности, оперативно устраняя последствия атак и обеспечивая работу критически важной инфраструктуры, подчеркнул Лихачев.

"Цель, которую преследует киевский режим, кошмаря город, понятна: сделать жизнь горожан невыносимой, посеять панику и через это критически повлиять на безопасность эксплуатации АЭС. Только мы видим, что несмотря на круглосуточное давление на Энергодар, люди не ушли, станция эксплуатируется, город продолжает жить и работать, а также надеяться на мирное счастливое будущее", - сказал глава "Росатома".

По словам Лихачева, к поддержке жителей Энергодара подключились сотрудники "Росатома" и жители атомградов России.

"Они собрали гуманитарную помощь, в которую вошли питьевая вода, продукты длительного хранения, детское питание, подгузники, средства гигиены и другие предметы первой необходимости. Доставка гуманитарных грузов в город осложняется продолжающимися атаками на транспорт и подъездные дороги", - отметил Лихачев.

Несмотря на это, небольшая часть гумпомощи уже прибыла в Энергодар, добавил глава "Росатома".