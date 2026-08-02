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Обстановка в Энергодаре остается крайне напряженной, заявил Лихачев - РИА Новости, 02.08.2026
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15:07 02.08.2026 (обновлено: 15:33 02.08.2026)
Обстановка в Энергодаре остается крайне напряженной, заявил Лихачев

Лихачев: обстановка в Энергодаре остается крайне напряженной

© РИА Новости / Рамиль СитдиковГенеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Обстановка в Энергодаре остается крайне напряженной.
  • Ежедневно и еженощно продолжаются обстрелы и атаки дронов ВСУ, главными целями которых остаются гражданская инфраструктура и объекты ЖКХ.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Обстановка в Энергодаре, городе-спутнике ЗАЭС, остается крайне напряженной, обстрелы и атаки дронов ВСУ продолжаются ежедневно, заявил гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Обстановка в городе остается крайне напряженной. Обстрелы и атаки беспилотников продолжаются ежедневно и еженощно. Главными целями ударов продолжает оставаться гражданская инфраструктура и объекты ЖКХ", - сказал Лихачев журналистам.
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Несмотря на сохраняющуюся угрозу, коммунальные службы, экстренные службы и сотрудники городских предприятий продолжают выполнять свои обязанности, оперативно устраняя последствия атак и обеспечивая работу критически важной инфраструктуры, подчеркнул Лихачев.
"Цель, которую преследует киевский режим, кошмаря город, понятна: сделать жизнь горожан невыносимой, посеять панику и через это критически повлиять на безопасность эксплуатации АЭС. Только мы видим, что несмотря на круглосуточное давление на Энергодар, люди не ушли, станция эксплуатируется, город продолжает жить и работать, а также надеяться на мирное счастливое будущее", - сказал глава "Росатома".
По словам Лихачева, к поддержке жителей Энергодара подключились сотрудники "Росатома" и жители атомградов России.
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"Они собрали гуманитарную помощь, в которую вошли питьевая вода, продукты длительного хранения, детское питание, подгузники, средства гигиены и другие предметы первой необходимости. Доставка гуманитарных грузов в город осложняется продолжающимися атаками на транспорт и подъездные дороги", - отметил Лихачев.
Несмотря на это, небольшая часть гумпомощи уже прибыла в Энергодар, добавил глава "Росатома".
"В первую очередь она будет направляться наиболее нуждающимся категориям граждан: маломобильным жителям, многодетным семьям, социально незащищенным гражданам", - сказал Лихачев.
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ЭнергодарАлексей ЛихачевВооруженные силы УкраиныГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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