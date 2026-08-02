Рейтинг@Mail.ru
Лихачев заявил о неустойчивости схемы внешнего электроснабжения ЗАЭС - РИА Новости, 02.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:05 02.08.2026

Лихачев заявил о неустойчивости схемы внешнего электроснабжения ЗАЭС

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкГенеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
Перейти в медиабанк
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев заявил об неустойчивости схемы внешнего электроснабжения ЗАЭС.
  • Запорожская АЭС получает питание только по одной линии электропередачи 330 кВ «Ферросплавная-1».
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Особую обеспокоенность вызывает сохраняющаяся неустойчивость схемы внешнего электроснабжения ЗАЭС, заявил гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Особую обеспокоенность продолжает вызывать сохраняющаяся неустойчивость схемы внешнего электроснабжения станции. В настоящее время Запорожская АЭС получает питание лишь по одной линии электропередачи 330 кВ "Ферросплавная-1", - сказал Лихачев журналистам.
Вид на здания энергоблоков Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
ВСУ обстреливают Энергодар и район расположения ЗАЭС ежедневно
Вчера, 15:03
 
Алексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Запорожская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала