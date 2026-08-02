Лихачев заявил о неустойчивости схемы внешнего электроснабжения ЗАЭС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев заявил об неустойчивости схемы внешнего электроснабжения ЗАЭС.
- Запорожская АЭС получает питание только по одной линии электропередачи 330 кВ «Ферросплавная-1».
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Особую обеспокоенность вызывает сохраняющаяся неустойчивость схемы внешнего электроснабжения ЗАЭС, заявил гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Особую обеспокоенность продолжает вызывать сохраняющаяся неустойчивость схемы внешнего электроснабжения станции. В настоящее время Запорожская АЭС получает питание лишь по одной линии электропередачи 330 кВ "Ферросплавная-1", - сказал Лихачев журналистам.