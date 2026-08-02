Гавана и западная часть Кубы осталась без света

БУЭНОС-АЙРЕС, 2 авг - РИА Новости. Гавана и западная часть Кубы остались без электричества, сообщила Национальная электроэнергетическая компания.

"Произошло отключение электроэнергии на (двух) линиях, что привело к отключению электроэнергии в западном регионе", - говорится в сообщении.