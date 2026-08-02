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Гавана и западная часть Кубы осталась без света - РИА Новости, 02.08.2026
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03:09 02.08.2026
Гавана и западная часть Кубы осталась без света

Гавана и западная часть Кубы остались без электричества

© AP Photo / Ramon EspinosaМужчина использует фонарик во время отключения электроэнергии в Гаване, Куба
Мужчина использует фонарик во время отключения электроэнергии в Гаване, Куба - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© AP Photo / Ramon Espinosa
Мужчина использует фонарик во время отключения электроэнергии в Гаване, Куба. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гавана и западная часть Кубы остались без электричества.
  • Отключение электроэнергии произошло в провинциях Пинар-дель-Рио, Артемиса, Маябеке, Матансас, а также в Гаване из-за отключения электроэнергии на двух линиях.
БУЭНОС-АЙРЕС, 2 авг - РИА Новости. Гавана и западная часть Кубы остались без электричества, сообщила Национальная электроэнергетическая компания.
"Произошло отключение электроэнергии на (двух) линиях, что привело к отключению электроэнергии в западном регионе", - говорится в сообщении.
В частности, без света остались провинции Пинар-дель-Рио, Артемиса, Маябеке, Матансас, а также Гавана.
Куба в последние годы регулярно сталкивается с масштабными перебоями в энергоснабжении из-за изношенности генерирующих мощностей и дефицита топлива.
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