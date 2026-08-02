Гавана и западная часть Кубы осталась без света

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Гавана и западная часть Кубы остались без электричества.
- Отключение электроэнергии произошло в провинциях Пинар-дель-Рио, Артемиса, Маябеке, Матансас, а также в Гаване из-за отключения электроэнергии на двух линиях.
БУЭНОС-АЙРЕС, 2 авг - РИА Новости. Гавана и западная часть Кубы остались без электричества, сообщила Национальная электроэнергетическая компания.
"Произошло отключение электроэнергии на (двух) линиях, что привело к отключению электроэнергии в западном регионе", - говорится в сообщении.
Куба в последние годы регулярно сталкивается с масштабными перебоями в энергоснабжении из-за изношенности генерирующих мощностей и дефицита топлива.