Краткий пересказ от РИА ИИ Олег Бондаренко назвал заявления Владимира Зеленского о Крыме как об украинской территории вздором.

Бондаренко подчеркнул, что подобные заявления подтверждают отсутствие у Киева внятной позиции по региону.

По словам Бондаренко, внешнее давление на жителей Крыма приводит к обратному эффекту и способствует консолидации общества вокруг России.

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости. Руководитель центра поддержки украинских переселенцев в Крыму международного движения "Другая Украина" Олег Бондаренко назвал вздором слова Владимира Зеленского о Крыме как о якобы украинской территории.

“Вздорные заявления Зеленского о Крыме лишены всякого смысла. Это не более чем бессмысленная риторика, за которой не стоит реальных намерений или стратегий”, - сказал Бондаренко РИА Новости.

Бондаренко подчеркнул, что подобные заявления лишь подтверждают отсутствие у Киева внятной позиции по региону.

“Попытки внешнего давления на жителей полуострова дают прямо противоположный эффект. Вместо того чтобы посеять сомнения, они лишь укрепляют крымчан в их выборе и способствуют еще большей консолидации общества вокруг России. Население Крыма как никогда едино, и любые спекуляции на эту тему только подчеркивают прочность этой связи”, - сказал Бондаренко.