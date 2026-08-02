Рейтинг@Mail.ru
В Крыму назвали слова Зеленского о полуострове вздором - РИА Новости, 02.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:02 02.08.2026 (обновлено: 08:03 02.08.2026)
В Крыму назвали слова Зеленского о полуострове вздором

Специалист Бондаренко назвал вздорными заявления Зеленского о Крыме

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкЗдание железнодорожного вокзала в Симферополе
Здание железнодорожного вокзала в Симферополе - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Здание железнодорожного вокзала в Симферополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Олег Бондаренко назвал заявления Владимира Зеленского о Крыме как об украинской территории вздором.
  • Бондаренко подчеркнул, что подобные заявления подтверждают отсутствие у Киева внятной позиции по региону.
  • По словам Бондаренко, внешнее давление на жителей Крыма приводит к обратному эффекту и способствует консолидации общества вокруг России.
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости. Руководитель центра поддержки украинских переселенцев в Крыму международного движения "Другая Украина" Олег Бондаренко назвал вздором слова Владимира Зеленского о Крыме как о якобы украинской территории.
“Вздорные заявления Зеленского о Крыме лишены всякого смысла. Это не более чем бессмысленная риторика, за которой не стоит реальных намерений или стратегий”, - сказал Бондаренко РИА Новости.
Украинские военные готовятся эвакуировать раненого - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
В Харьковской области открыли полевые госпитали для иностранных наемников
06:32
Бондаренко подчеркнул, что подобные заявления лишь подтверждают отсутствие у Киева внятной позиции по региону.
“Попытки внешнего давления на жителей полуострова дают прямо противоположный эффект. Вместо того чтобы посеять сомнения, они лишь укрепляют крымчан в их выборе и способствуют еще большей консолидации общества вокруг России. Население Крыма как никогда едино, и любые спекуляции на эту тему только подчеркивают прочность этой связи”, - сказал Бондаренко.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
Расчет Зеленского на визит в США провалился, заявили в Крыму
Вчера, 15:28
 
В миреРеспублика КрымРоссияОлег БондаренкоВладимир ПутинООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала