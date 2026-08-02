Краткий пересказ от РИА ИИ
- Олег Бондаренко назвал заявления Владимира Зеленского о Крыме как об украинской территории вздором.
- Бондаренко подчеркнул, что подобные заявления подтверждают отсутствие у Киева внятной позиции по региону.
- По словам Бондаренко, внешнее давление на жителей Крыма приводит к обратному эффекту и способствует консолидации общества вокруг России.
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости. Руководитель центра поддержки украинских переселенцев в Крыму международного движения "Другая Украина" Олег Бондаренко назвал вздором слова Владимира Зеленского о Крыме как о якобы украинской территории.
“Вздорные заявления Зеленского о Крыме лишены всякого смысла. Это не более чем бессмысленная риторика, за которой не стоит реальных намерений или стратегий”, - сказал Бондаренко РИА Новости.
Бондаренко подчеркнул, что подобные заявления лишь подтверждают отсутствие у Киева внятной позиции по региону.
“Попытки внешнего давления на жителей полуострова дают прямо противоположный эффект. Вместо того чтобы посеять сомнения, они лишь укрепляют крымчан в их выборе и способствуют еще большей консолидации общества вокруг России. Население Крыма как никогда едино, и любые спекуляции на эту тему только подчеркивают прочность этой связи”, - сказал Бондаренко.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".