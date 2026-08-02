"Это ужасно". Зачем в Великобритании освобождают насильников и педофилов

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости, Виктор Званцев. Около 2,5 тысячи заключенных выйдут на свободу из-за переполненности тюрем. Жертвы преступников бьют тревогу и призывают власти к отмене скандального решения. О том, что угрожает британскому обществу, — в материале РИА Новости.

Раньше срока

Почти девять тысяч пострадавших от насильников, грабителей, воров и даже убийц получили письменные уведомления Министерства юстиции Великобритании: уже в сентябре напавших на них преступников освободят. Гораздо раньше положенного срока.

По данным СМИ, это инициатива правящей партии лейбористов — так называемый закон о вынесении приговора приняли в январе при премьер-министре Кире Стармере.

© AP Photo / Frank Augstein Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время пресс-конференции в Лондоне © AP Photo / Frank Augstein Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время пресс-конференции в Лондоне

"Это ужасно. Они готовы выпустить тысячи насильников и педофилов на наши улицы, — возмутился представитель оппозиции, консерватор и теневой госсекретарь юстиции Ник Тимоти. — Несмотря на душераздирающие показания жертв, которые вынуждены жить в страхе, министры продолжают защищать то, что защищать невозможно".

По словам Тимоти, оппозиция уже внесла поправки в скандальный законопроект лейбористов, согласно которому уголовников, в том числе убийц, насильников и педофилов, отпустят из мест заключения после отбытия половины срока при условии, что они не нарушали тюремных правил.

Раньше, чтобы подать на условно-досрочное освобождение, требовалось провести за решеткой не менее двух третей назначенного срока. Тех же, кто совершил менее тяжкие преступления, получат свободу еще раньше: после трети срока.

"Друг" семьи

Особенно негодуют многочисленные жертвы преступлений в том числе сексуального характера. Так, например, 30-летняя мать пятерых детей Джейд Белгроу из Ковентри опубликовала в интернете петицию с призывом не выпускать на свободу педофилов, поскольку это продолжит "эпидемию изнасилований".

Белгроу в 14-летнем возрасте сама пострадала от насильника — в 2010-м над ней несколько раз надругался "друг" семьи Саймон Тайлер, накачав девушку наркотиками и алкоголем.

Джейд долго не решалась признаться родителям, а Тайлер вскоре даже стал ее крестным отцом. Когда же девушка все рассказала, педофила отправили за решетку с возможностью подать на УДО лишь в 2030-м. И вот недавно ей сообщили, что преступник может выйти на свободу уже осенью.

© Depositphotos.com / by_ShiShkin Домашнее насилие © Depositphotos.com / by_ShiShkin Домашнее насилие

"Это меня сломало, — приводят ее слова журналисты. — Однако я почувствовала не только страх и уязвимость, но и желание бороться. Ради моей собственной безопасности, ради родных и близких, всех, кто может стать жертвой насильника".

Белгроу уже обсудила ситуацию с несколькими парламентариями от Консервативной партии Великобритании. Добивалась приема у лейбористов, но с ней так никто и не поговорил.

"Они зациклились на борьбе с консерваторами, хотя должны отстаивать интересы избирателей, — подчеркнула она. — Не думаю, что лейбористы прислушиваются к общественному мнению".

"Решительные действия"

В британском Минюсте разъяснили: ведомство пытается справиться с кризисом пенитенциарной системы, доставшимся от прежних руководителей. "Мы всячески решаем проблему, — указали там. — Строим тюрьмы еще на 14 тысяч мест, реформируем систему наказаний так, чтобы всегда можно было держать под замком наиболее опасных преступников".

Что касается нынешней крайне непопулярной среди населения меры, то без этого к ноябрю принимать заключенных будет негде.

"Общественная безопасность и поддержка жертв — это наш приоритет, — заверили в министерстве. — Маньяки останутся за решеткой. Как и те, кто вел себя в тюрьме неподобающим образом".

Ведомство запускает крупнейшее в истории расширение системы исполнения наказаний, внедряя новые жесткие ограничения: например, нарушителям закона запретят управлять автомобилями, посещать пабы и массовые мероприятия, включая футбольные матчи. Кроме того, в 20 тюрьмах уже реализуется экспериментальная программа химической кастрации.