Краткий пересказ от РИА ИИ Мужчину мобилизовали через ТЦК в Вишневом, несмотря на то что он страдал диабетом и имел проблемы с ногами.

2 июля семье заявили, что он самовольно покинул часть, а тело мужчины нашли 18 июля — он был в одних трусах, видимых телесных повреждений на нем не обнаружили.

Тело похоронили как неизвестного, сейчас проводится ДНК-тест, семья обратилась в ГБР.

МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Мужчину, которого мобилизовали в Вишневом под Киевом, позже нашли мертвым и похоронили как неизвестного, его двоюродный брат утверждает, что погибший страдал диабетом и имел проблемы с ногами, сообщает украинское издание "Страна.ua".

"Мужчину, которого мобилизовали через ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) в Вишневом, позже нашли мертвым и похоронили как неизвестного. Его двоюродный брат утверждает, что погибший страдал диабетом и имел проблемы с ногами", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.

По словам родственника, сначала родителям сообщили, что мужчина непригоден к службе и вскоре вернется домой. Однако затем он оказался в Нежинском ТЦК и был прикомандирован к воинской части, 30 июня связь с ним пропала, а 2 июля семье заявили, что он якобы самовольно покинул часть.

Тело, как утверждается, нашли 18 июля. Указано, что мужчина был в одних трусах, видимых телесных повреждений на нем не обнаружили. Через несколько дней его похоронили как неизвестного.

"Нашли мертвым в одних трусах и похоронили как неизвестного", - написал родственник. По его словам, телефон погибшего нашли еще 5 июля и передали жене 9 июля, однако не изъяли как вещественное доказательство", - добавляется в тексте.