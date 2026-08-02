Минздрав КЧР уточнил число пострадавших после взрыва газа в жилом доме

Краткий пересказ от РИА ИИ Десять человек обратились за медицинской помощью после взрыва газа в частном доме в Карачаево-Черкесии, сообщил региональный минздрав.

Семеро из них были госпитализированы в ближайшие профильные медицинские учреждения.

НАЛЬЧИК, 2 авг – РИА Новости. Десять человек обратились за медпомощью после взрыва газа в частном доме в Карачаево-Черкесии, семеро из них госпитализированы, сообщил региональный минздрав.

"Сегодня, 2 августа 2026 года, в результате происшествия (хлопок бытового газа) за медицинской помощью обратилось 10 человек... 7 человек госпитализированы в ближайшие профильные медицинские учреждения города", - говорится в сообщении

Отмечается, что проведены необходимые диагностические мероприятия, пациентам в полном объеме оказывается вся необходимая медицинская помощь.

"Три человека, получившие незначительные травмы, осмотрены врачами бригад скорой помощи, прошли амбулаторную обработку ран и консультацию специалистов-травматологов. Угрозы для их жизни нет, назначено амбулаторное наблюдение по месту жительства", - добавили в минздраве.