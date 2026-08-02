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Угрозы жизни госпитализированных после взрыва газа в КЧР нет - РИА Новости, 02.08.2026
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19:24 02.08.2026
Угрозы жизни госпитализированных после взрыва газа в КЧР нет

Угрозы жизни шести госпитализированных после взрыва газа в КЧР нет

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Карачаево-Черкесии в городе Усть-Джегута произошел взрыв газовоздушной смеси в частном домовладении, во время которого, по последним данным, пострадали 11 человек.
  • Угрозы жизни шести госпитализированных после взрыва нет.
НАЛЬЧИК, 2 авг – РИА Новости. Угрозы жизни шести госпитализированных после взрыва газа в частном доме в Карачаево-Черкесии нет, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
Ранее сообщалось, что по данным главка МЧС РФ по региону, под навесом в частном домовладении города Усть-Джегута произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего возгорания. По предварительной информации, пострадали десять человек, семь из них доставлены в лечебные учреждения. Позже в правоохранительных органах региона РИА Новости уточнили, что пострадали 11 человек, 6 из них госпитализированы, в доме во время свадьбы взорвался газовый баллон.
"Все шестеро госпитализированных, предварительно, не тяжелые, угрозы жизни нет", - сказал собеседник агентства.
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ПроисшествияРоссияУсть-ДжегутаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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