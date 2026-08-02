Угрозы жизни госпитализированных после взрыва газа в КЧР нет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Карачаево-Черкесии в городе Усть-Джегута произошел взрыв газовоздушной смеси в частном домовладении, во время которого, по последним данным, пострадали 11 человек.
- Угрозы жизни шести госпитализированных после взрыва нет.
НАЛЬЧИК, 2 авг – РИА Новости. Угрозы жизни шести госпитализированных после взрыва газа в частном доме в Карачаево-Черкесии нет, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
Ранее сообщалось, что по данным главка МЧС РФ по региону, под навесом в частном домовладении города Усть-Джегута произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего возгорания. По предварительной информации, пострадали десять человек, семь из них доставлены в лечебные учреждения. Позже в правоохранительных органах региона РИА Новости уточнили, что пострадали 11 человек, 6 из них госпитализированы, в доме во время свадьбы взорвался газовый баллон.
"Все шестеро госпитализированных, предварительно, не тяжелые, угрозы жизни нет", - сказал собеседник агентства.