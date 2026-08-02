Число пострадавших при взрыве газа в КЧР увеличилось до 11

НАЛЬЧИК, 2 авг – РИА Новости. Одиннадцать человек, по уточненным данным, пострадали при взрыве газа в частном доме в Карачаево-Черкесии, шесть из них находятся в больнице, сообщили в воскресенье РИА Новости в правоохранительных органах региона.