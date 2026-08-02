Число пострадавших при взрыве газа в КЧР увеличилось до 11

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Одиннадцать человек, по уточненным данным, пострадали при взрыве газа в частном доме в Карачаево-Черкесии.
- Шестеро пострадавших находятся в больнице.
НАЛЬЧИК, 2 авг – РИА Новости. Одиннадцать человек, по уточненным данным, пострадали при взрыве газа в частном доме в Карачаево-Черкесии, шесть из них находятся в больнице, сообщили в воскресенье РИА Новости в правоохранительных органах региона.
Ранее сообщалось, что по данным главка МЧС РФ по региону, под навесом в частном домовладении города Усть-Джегута произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего возгорания. По предварительной информации, пострадали десять человек, семь из них доставлены в лечебные учреждения. В правоохранительных органах региона РИА Новости сообщили, что в доме во время свадьбы взорвался газовый баллон.
"По уточненным данным, в результате взрыва газового баллона пострадали 11 человек, шесть из них госпитализированы", - сказал собеседник агентства.