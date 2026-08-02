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Число пострадавших при взрыве газа в КЧР увеличилось до 11 - РИА Новости, 02.08.2026
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18:56 02.08.2026 (обновлено: 19:09 02.08.2026)
Число пострадавших при взрыве газа в КЧР увеличилось до 11

Число пострадавших при взрыве газа в КЧР возросло до 11, шесть из них в больнице

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкФельдшер в машине скорой помощи
Фельдшер в машине скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Фельдшер в машине скорой помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Одиннадцать человек, по уточненным данным, пострадали при взрыве газа в частном доме в Карачаево-Черкесии.
  • Шестеро пострадавших находятся в больнице.
НАЛЬЧИК, 2 авг – РИА Новости. Одиннадцать человек, по уточненным данным, пострадали при взрыве газа в частном доме в Карачаево-Черкесии, шесть из них находятся в больнице, сообщили в воскресенье РИА Новости в правоохранительных органах региона.
Ранее сообщалось, что по данным главка МЧС РФ по региону, под навесом в частном домовладении города Усть-Джегута произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего возгорания. По предварительной информации, пострадали десять человек, семь из них доставлены в лечебные учреждения. В правоохранительных органах региона РИА Новости сообщили, что в доме во время свадьбы взорвался газовый баллон.
"По уточненным данным, в результате взрыва газового баллона пострадали 11 человек, шесть из них госпитализированы", - сказал собеседник агентства.
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ПроисшествияКарачаево-Черкесская республика (КЧР)
 
 
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