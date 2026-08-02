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СК и прокуратура организовали проверки после взрыва газа в доме в КЧР - РИА Новости, 02.08.2026
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18:55 02.08.2026
СК и прокуратура организовали проверки после взрыва газа в доме в КЧР

СК и прокуратура организовали проверки после взрыва газа в частном доме в КЧР

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В частном доме в городе Усть-Джегута (Карачаево-Черкесия) произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего возгорания.
  • В результате взрыва пострадали десять человек, семь из них были доставлены в лечебные учреждения.
  • Следователи и прокуратура организовали проверки по факту происшествия, будет дана оценка соблюдению требований законодательства по эксплуатации газового оборудования.
НАЛЬЧИК, 2 авг – РИА Новости. Следователи и сотрудники прокуратуры организовали проверки после взрыва газа в частном доме в Карачаево-Черкесии, в результате которого пострадали десять человек, сообщили в СУСК РФ и надзорном ведомстве региона.
Ранее сообщалось, что по данным ГУ МЧС РФ по региону, под навесом в частном домовладении города Усть-Джегута произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего возгорания. По предварительной информации, пострадали десять человек, семь из них доставлены в лечебные учреждения. В правоохранительных органах региона РИА Новости сообщили, что в доме во время свадьбы взорвался газовый баллон.
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"Усть-Джегутинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Карачаево-Черкесской Республике организована процессуальная проверка по факту хлопка баллона бытового газа", - говорится в сообщении.
По предварительным данным следствия, в результате происшествия несколько человек получили травмы, они госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь, погибших нет.
"В ходе организованной проверки прокуратурой будет дана оценка соблюдению требований законодательства, регламентирующего порядок эксплуатации газового оборудования", - отметили, в свою очередь, в прокуратуре.
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