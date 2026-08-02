СК и прокуратура организовали проверки после взрыва газа в доме в КЧР

НАЛЬЧИК, 2 авг – РИА Новости. Следователи и сотрудники прокуратуры организовали проверки после взрыва газа в частном доме в Карачаево-Черкесии, в результате которого пострадали десять человек, сообщили в СУСК РФ и надзорном ведомстве региона.