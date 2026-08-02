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В КЧР после взрыва газа в частном доме не было возгорания - РИА Новости, 02.08.2026
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18:01 02.08.2026

В КЧР после взрыва газа в частном доме не было возгорания

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС России
Сотрудник противопожарной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудник противопожарной службы МЧС России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В частном доме города Усть-Джегута в Карачаево-Черкессии произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего возгорания.
  • В результате инцидента пострадали 10 человек, семеро доставлены в больницы.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Возгорания не было после взрыва газа в частном доме города Усть-Джегута в Карачаево-Черкессии, сообщило региональное ГУМЧС России.
"В дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике поступило сообщение о том, что под навесом в частном домовладении города Усть-Джегута произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего возгорания", - говорится в сообщении ведомства на платформе "Макс".
Предварительно, в результате инцидента пострадали 10 человек, семеро доставлены в больницы.
На месте происшествия работают 20 сотрудников экстренных служб и восемь единиц техники.
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