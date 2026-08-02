В КЧР после взрыва газа в частном доме не было возгорания

Краткий пересказ от РИА ИИ В частном доме города Усть-Джегута в Карачаево-Черкессии произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего возгорания.

В результате инцидента пострадали 10 человек, семеро доставлены в больницы.

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Возгорания не было после взрыва газа в частном доме города Усть-Джегута в Карачаево-Черкессии, сообщило региональное ГУМЧС России.

"В дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике поступило сообщение о том, что под навесом в частном домовладении города Усть-Джегута произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего возгорания", - говорится в сообщении ведомства на платформе "Макс"

Предварительно, в результате инцидента пострадали 10 человек, семеро доставлены в больницы.