В КЧР после взрыва газа в частном доме не было возгорания

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В частном доме города Усть-Джегута в Карачаево-Черкессии произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего возгорания.
- В результате инцидента пострадали 10 человек, семеро доставлены в больницы.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Возгорания не было после взрыва газа в частном доме города Усть-Джегута в Карачаево-Черкессии, сообщило региональное ГУМЧС России.
"В дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике поступило сообщение о том, что под навесом в частном домовладении города Усть-Джегута произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего возгорания", - говорится в сообщении ведомства на платформе "Макс".
Предварительно, в результате инцидента пострадали 10 человек, семеро доставлены в больницы.
На месте происшествия работают 20 сотрудников экстренных служб и восемь единиц техники.
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