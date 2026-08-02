В Саратовской области возбудили дело после наезда катера на девочку

САРАТОВ, 2 авг - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта возбуждено после наезда катера на 6-летнюю девочку в Саратовской области, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

"Водитель установлен, 1972 года рождения. Возбуждено уголовное дело по 263-й (статье УК РФ - "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека – ред.)", - рассказал агентству собеседник, уточнив, что пострадавшей 6 лет.

В то же время Южная транспортная прокуратура уточняет, что инцидент произошел в районе пляжа в городе Маркс. В связи с этим Саратовской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности плавания.