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В Саратовской области возбудили дело после наезда катера на девочку - РИА Новости, 02.08.2026
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13:32 02.08.2026
В Саратовской области возбудили дело после наезда катера на девочку

В Саратовской области возбудили дело после наезда катера на 6-летнюю девочку

© РИА Новости / Рамиль СитдиковАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Марксовском районе Саратовской области катер наехал на 6-летнюю девочку на Волге.
  • Пострадавшую девочку госпитализировали в Саратове в тяжелом состоянии.
  • Возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.
САРАТОВ, 2 авг - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта возбуждено после наезда катера на 6-летнюю девочку в Саратовской области, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Ранее западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ сообщало, что в субботу катер наехал на маленькую девочку на Волге в Марксовском районе. В министерстве здравоохранения региона РИА Новости уточнили, что девочку госпитализировали в Саратове в тяжелом состоянии.
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"Водитель установлен, 1972 года рождения. Возбуждено уголовное дело по 263-й (статье УК РФ - "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека – ред.)", - рассказал агентству собеседник, уточнив, что пострадавшей 6 лет.
В то же время Южная транспортная прокуратура уточняет, что инцидент произошел в районе пляжа в городе Маркс. В связи с этим Саратовской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности плавания.
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ПроисшествияРоссияСаратовская областьМарксовский районСледственный комитет России (СК РФ)Южная транспортная прокуратура
 
 
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