В Саратовской области катер наехал на девочку

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"По предварительным данным, вечером 1 августа 2026 года в акватории реки Волга Марксовского района Саратовской области маломерное моторное судно под управлением судоводителя совершило наезд на малолетнюю девочку, находившуюся в воде. Пострадавшая госпитализирована в медицинское учреждение с телесными повреждениями", - говорится в сообщении МСУТ СК России.