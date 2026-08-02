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В Саратовской области катер наехал на девочку - РИА Новости, 02.08.2026
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12:34 02.08.2026
В Саратовской области катер наехал на девочку

В Саратовской области в акватории Волги катер наехал на девочку

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вечером 1 августа 2026 года катер наехал на малолетнюю девочку в акватории Волги в Марксовском районе Саратовской области.
  • Пострадавшая девочка госпитализирована в тяжелом состоянии.
САРАТОВ, 2 авг - РИА Новости. Катер наехал на малолетнюю девочку на Волге в Саратовской области, следователи начали проверку, пострадавшую госпитализировали, сообщает западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
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"По предварительным данным, вечером 1 августа 2026 года в акватории реки Волга Марксовского района Саратовской области маломерное моторное судно под управлением судоводителя совершило наезд на малолетнюю девочку, находившуюся в воде. Пострадавшая госпитализирована в медицинское учреждение с телесными повреждениями", - говорится в сообщении МСУТ СК России.

Следователи проводят проверку по признакам преступления о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. Уже осмотрено место происшествия и организованы допросы очевидцев.
В министерстве здравоохранения Саратовской области РИА Новости сообщили, что ребенок перевезен в Саратов в тяжелом состоянии.
"В тяжелом состоянии доставлена в одно из лечебных учреждений города Саратова. Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме", - рассказали агентству в пресс-службе минздрава региона.
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