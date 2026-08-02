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В Хабаровском крае катер врезался в лодку с отдыхающими, один человек погиб - РИА Новости, 02.08.2026
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09:07 02.08.2026

В Хабаровском крае катер врезался в лодку с отдыхающими, один человек погиб

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На реке Амур в Хабаровском крае катер врезался в резиновую лодку с пятью отдыхающими.
  • В результате столкновения лодка опрокинулась, один мужчина погиб.
  • Транспортная прокуратура и Восточное МСУТ СК России проводят проверку по факту происшествия.
ВЛАДИВОСТОК, 2 авг – РИА Новости. Катер врезался в резиновую лодку с отдыхающими на реке Амурс в Хабаровском крае, один человек погиб, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
«
"Второго августа в акватории реки Амур в районе пристани города Амурска в Хабаровском крае произошло столкновение резиновой лодки и катера. По предварительным данным, лодка с пятью отдыхающими на борту двигалась от озера Падали в сторону города Амурска, по пути следования в них врезался катер", - говорится в сообщении.
Лодка опрокинулась, один мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью. Остальных людей на берег доставило судно, проходившее мимо.
Комсомольская-на-Амуре транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего и контролирует ход проведения доследственной проверки.
Восточное МСУТ СК РФ сообщает, что проводится доследственная проверка по ст. 263 УК РФ "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта".
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ПроисшествияХабаровский крайАмурскРоссияДальневосточная транспортная прокуратураСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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