В Хабаровском крае катер врезался в лодку с отдыхающими, один человек погиб

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На реке Амур в Хабаровском крае катер врезался в резиновую лодку с пятью отдыхающими.
- В результате столкновения лодка опрокинулась, один мужчина погиб.
- Транспортная прокуратура и Восточное МСУТ СК России проводят проверку по факту происшествия.
ВЛАДИВОСТОК, 2 авг – РИА Новости. Катер врезался в резиновую лодку с отдыхающими на реке Амурс в Хабаровском крае, один человек погиб, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
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"Второго августа в акватории реки Амур в районе пристани города Амурска в Хабаровском крае произошло столкновение резиновой лодки и катера. По предварительным данным, лодка с пятью отдыхающими на борту двигалась от озера Падали в сторону города Амурска, по пути следования в них врезался катер", - говорится в сообщении.
Лодка опрокинулась, один мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью. Остальных людей на берег доставило судно, проходившее мимо.
Комсомольская-на-Амуре транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего и контролирует ход проведения доследственной проверки.
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