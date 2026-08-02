В Хабаровском крае катер врезался в лодку с отдыхающими, один человек погиб

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"Второго августа в акватории реки Амур в районе пристани города Амурска в Хабаровском крае произошло столкновение резиновой лодки и катера. По предварительным данным, лодка с пятью отдыхающими на борту двигалась от озера Падали в сторону города Амурска, по пути следования в них врезался катер", - говорится в сообщении.