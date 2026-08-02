Рейтинг@Mail.ru
Новогодние праздники в 2027 году будут короче на один день - РИА Новости, 02.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:28 02.08.2026
Новогодние праздники в 2027 году будут короче на один день

Новогодние праздники в России будут с 31 декабря 2026 по 10 января 2027 года

© РИА Новости / Андрей Коляга | Перейти в медиабанкПредновогодний город
Предновогодний город - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Андрей Коляга
Перейти в медиабанк
Предновогодний город. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Следующие новогодние каникулы в России продлятся 11 дней.
  • Новогодние праздники в России будут с 31 декабря 2026 по 10 января 2027 года.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Следующие новогодние каникулы россияне будут отдыхать 11, а не 12 дней, следует из проекта производственного календаря, с которым ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным, предстоящие новогодние праздники в России будут короче на один день по сравнению с прошлыми.
Так, новогодние праздники продлятся с 31 декабря 2026 по 10 января 2027. Годом ранее каникулы проходили с 31 декабря 2025 по 11 января 2026.
Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщал РИА Новости, что в ведомстве пока не видят необходимости закреплять 31 декабря в качестве официального выходного дня, так как гибкое законодательство в стране позволяет переносить выходные дни в рамках действующих норм.
Надпись Каникулы на школьной доске в учебном классе в московской школе - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
Зимние каникулы в российских школах будут короче, чем в прошлом году
30 июля, 09:21
 
ОбществоРоссияАнтон Котяков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала