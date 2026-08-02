Новогодние праздники в 2027 году будут короче на один день

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Следующие новогодние каникулы в России продлятся 11 дней.
- Новогодние праздники в России будут с 31 декабря 2026 по 10 января 2027 года.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Следующие новогодние каникулы россияне будут отдыхать 11, а не 12 дней, следует из проекта производственного календаря, с которым ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным, предстоящие новогодние праздники в России будут короче на один день по сравнению с прошлыми.
Так, новогодние праздники продлятся с 31 декабря 2026 по 10 января 2027. Годом ранее каникулы проходили с 31 декабря 2025 по 11 января 2026.
Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщал РИА Новости, что в ведомстве пока не видят необходимости закреплять 31 декабря в качестве официального выходного дня, так как гибкое законодательство в стране позволяет переносить выходные дни в рамках действующих норм.